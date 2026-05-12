La OMS advirtió que se esperan más casos de hantavirus en los próximos días y confirmó que ya son 11 los infectados

MADRID (AFP).- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , afirmó este martes que el “ trabajo no terminó ” tras la evacuación de la mayoría de los ocupantes del crucero MV Hondius , afectado por hantavirus , y pidió a los países que sigan las recomendaciones de la organización. Hasta ahora se confirmaron tres muertes y 11 casos positivos en total .

“ No hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor magnitud . Pero, por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo período de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas ”, señaló en una rueda de prensa en Madrid junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Ambos hablaron desde el palacio presidencial de la Moncloa , un día después de que culminara la operación para repatriar desde la isla española de Tenerife a más de 120 pasajeros y tripulantes de una veintena de países del Hondius, que ahora se dirige a su base en el puerto de Rotterdam, Países Bajos .

“En cuanto a los protocolos de seguridad” frente al hantavirus, una enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna , “por supuesto la OMS tiene directrices claras y se espera que los países las sigan”, dijo Ghebreyesus.

Pero los países tienen “soberanía” y “no podemos obligarlos a adoptar nuestros protocolos”, admitió. “La recomendación de la OMS es que (las personas evacuadas) sean sometidas a un seguimiento activo , en un centro de cuarentena designado o en su domicilio, durante 42 días a partir de la última exposición, que es el 10 de mayo, lo que nos lleva al 21 de junio ”, detalló.

En tanto, también se refirió a los cuestionamientos por parte de quienes se negaban a que los pasajeros bajaran en las islas Canarias por la posibilidad de que extendieran los contagios. “Entiendo perfectamente que la población de Tenerife haya podido sentirse preocupada por el desembarco en sus costas”, dijo. Pero “ el riesgo es bajo , tanto para la población de Tenerife como a escala mundial”, añadió.

Por otro lado, el presidente Sánchez lo felicitó por el “éxito” de la operación en Tenerife. El mundo “no necesita más egoísmo, ni más miedo, lo que necesita son países solidarios que quieran dar un paso al frente”, dijo al defender su decisión de acoger al Hondius.

“Escuchamos a muchos representantes públicos preguntarse por qué no acogía la operación el país africano de Cabo Verde”, dijo Sánchez y agregó: “Pero nosotros teníamos claro que la pregunta no era esa, que la pregunta correcta era otra (...) ¿Por qué no vamos a ayudar a quienes lo necesitan si está en nuestra mano hacerlo? ”.

El Hondius, que llamó la atención del mundo tras el fallecimiento de tres de sus pasajeros , debe llegar el fin de semana a Países Bajos. En tanto, uno de los catorce españoles evacuados del crucero, quienes permanecen bajo un estricto aislamiento en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, dio positivo provisional por hantavirus en su primera prueba PCR.

Los pasajeros arribaron el domingo por la tarde al centro médico militar tras desembarcar en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. Desde allí, un avión sanitario de las Fuerzas Armadas los trasladó hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde abordaron colectivos escoltados por fuerzas de seguridad para su ingreso final al hospital.

Hay 121 evacuados que están en cuarentena en diferentes países y, hasta ahora, tres de ellos están contagiados . Se trata del español, una mujer francesa cuyo estado se agravó y dos ciudadanos de Estados Unidos, uno con resultado positivo asintomático y otro con manifestaciones leves.

A bordo del crucero, que comenzó la travesía con 175 personas, había un solo ciudadano argentino que no reportó indicios de haberse contagiado y ya fue evacuado.

Además, hay ocho pasajeros internados en centros de salud de Johannesburgo, Zúrich, Düsseldorf, París, Estados Unidos y Países Bajos, que fueron evacuados de la embarcación entre la isla Santa Elena, Cabo Verde y Canarias.

La cepa detectada entre los infectados es la Andes , la única que puede transmitirse de persona a persona tras el contacto con el ratón colilargo, que expulsa el virus a través de orina, heces y saliva.

Fuente: La Nación