La moda de las fiestas sin alcohol a plena luz del día: cómo nacieron y por qué va cada vez más gente

A las seis de la tarde de un sábado, mientras en otros puntos de la Ciudad empezaba el ritual de cerveza o vino en un bar, la escena era distinta en uno de los espacios verdes más elegidos de Palermo. Un DJ set, vasos de café y gente que bailaba sin alcohol .

Hasta hace poco podía pecar de excéntrica una movida 0% etílica entre los eventos porteños , pero empieza a convertirse en tendencia entre jóvenes y adultos que buscan particularmente salir sin terminar “mal” al día siguiente .

Algo con el mismo espíritu pasó este fin de semana en la zona norte del GBA, y con la escala de una fiesta . Y el sábado eso se va a multiplicar en la Costa Atlántica, con dos fiestas así de "sobrias" en simultáneo. En todo Buenos Aires, la movida empieza a ganar volumen.

La rareza empezó a ser habitual con las coffee raves o festivales matinales y vespertinos alcohol free que nacieron en Londres, Berlín y Nueva York. El formato mezcla uno o varios DJ's, café de especialidad, pastelería y una lógica distinta de socialización: bailar temprano, volver a casa lúcidos y evitar la resaca del post .

En la primera edición del año de Cafecito BA, que se hizo hace un mes en Plaza República del Perú, surgió una de estas propuestas coffee rave style desde las 18, con un clima más cercano a una reunión wellness que a un boliche tradicional. Un DJ con vinilos, con el track de la cafeína (o también decaf). Los reels de Instagram mostraban el eléctrico pasito “manija” (hombros de un lado a otro, mentón al cielo) y gafas de sol, pero con un ristretto en la mano .

El mismo fenómeno explota en Awake Up & Dance , las fiestas totalmente matinales creadas por el DJ Ale Lacroix, que este domingo tuvo su primera edición del año, en Ingeniero Maschwitz.

“Está inspirado en un movimiento global que empezó hace más de 15 años en Londres con fiestas como Morning Gloryville, que trasladaron la experiencia de la pista de baile a la mañana, reemplazando el alcohol por café, smoothies y bienestar ”, dice a Clarín Lacroix.

Según cuenta, el movimiento después pegó fuerte en Brooklyn y terminó consolidándose como una tendencia mundial ligada a una forma “más consciente” de disfrutar. La propuesta incluye yoga, jugos naturales y música. ¿El horario? Desde las 10 hasta las 13 .

Detrás de estas experiencias aparece un cambio más profundo: el consumo de alcohol está en caída .

El último informe de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), realizado a partir de focus groups en AMBA, Córdoba, Rosario y Mendoza, detectó una pérdida sostenida de frecuencia tanto en vino como en cerveza, aunque más marcada en el caso del vino.

El estudio muestra que el tiempo entre una compra y otra se estiró seis días en el caso del vino. Entre las razones aparecen dos factores centrales: el cuidado de la salud después de la pandemia y una mayor atención al gasto. Los participantes describen el nuevo hábito como “evitar el reviente lo más posible”.

La cerveza sigue liderando el mercado. El 63% de los consumidores de hasta 34 años la elige como bebida preferida, porcentaje que asciende al 66% entre mayores de 35. Pero el dato que más llama la atención es que la cerveza sin alcohol cuadruplicó su penetración en apenas cuatro años .

Ese informe describe que siete de cada diez compradores la consumen como alternativa para quienes no pueden o no quieren tomar alcohol. En la industria atribuyen el crecimiento a campañas de comunicación más agresivas, precios competitivos y promociones constantes.

En cambio, el vino sin alcohol o de baja graduación es mucho menos conocido. Apenas dos de cada diez consumidores saben que existe la categoría, incluso entre menores de 49 años que ya consumen cerveza sin alcohol. Sin embargo, el potencial está: la mitad de quienes toman alcohol asegura que probaría vino sin alcohol.

“El mundo claramente va hacia un lugar más consciente y saludable. Lo vemos en el crecimiento del yoga, la meditación y también en el auge de las bebidas 0.0”, dice Lacroix. “La gente sigue queriendo bailar, socializar y pasarla bien, pero ya no necesariamente se siente identificada con ciertos códigos de la noche tradicional ”.

El DJ (que toda una generación millennial conoce como conductor) asegura que el público de sus fiestas va desde los 35 hasta los 60, aunque cree que el fenómeno también puede expandirse entre los más jóvenes. “Hay personas que ya vivieron mucho la noche y hoy quieren cambiar la forma en la que salen y se vinculan. Y otros que nunca se sintieron cómodos en un boliche tradicional, pero igual quieren bailar y conocer gente ”, describe.

En su caso, la idea surgió después de un cambio de hábitos personal. “Empecé a levantarme a las cinco de la mañana y sentí una contradicción enorme con mi vida de DJ nocturno . Entonces pensé: ¿cómo uno estos dos mundos? Y la respuesta fue hacer fiestas de mañana”, cuenta.

Para Lacroix, el horario no es un detalle menor. “La mañana tiene una energía distinta. Todo se siente más genuino y más conectado. El cuerpo solo ya produce dopamina, serotonina, oxitocina. No necesitás nada más para sentir alegría o euforia”, sigue.

Sin enfocarse en la ausencia del alcohol (incluso con un aperitivo italiano como principal auspiciante) el DJ más famoso de Argentina, Hernán Cattaneo, también apostó fuerte por el día, con su Sunsetstrip, dos días seguidos de fiestas electrónicas en Ciudad Universitaria que arrancan al atardecer, para aprovechar la franja del sol a punto de desaparecer . ¿Qué pasa con la nocturnidad? ¿Está perdiendo a sus fieles? “Esta fiesta no busca reemplazar la noche. Busca abrir otra posibilidad”, concluye Lacroix.

También con café de especialidad y música electrónica, después del éxito de sus primeras dos ediciones, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) y la Secretaría de Desarrollo Local de Mar del Plata realizarán el próximo sábado el Cafest (se iba a hacer el 16, pero el mal tiempo obligó a reprogramar). La primera vez reunieron 15.000 asistentes, y en el segundo evento esperan alcanzar los 25.000. Con entrada gratuita, de 11 a 21, se hará en dos puntos en forma simultánea "ante la gran convocatoria", en Villa Mitre y en Villa Victoria. El line up de DJ's arranca a las 12 del mediodía.

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El debate por los efectos del alcohol fue un "tema de la semana" después del cruce entre Nati Jota y Estanislao Bachrach en un programa en Olga .

"El alcohol parece que nos 'divierte' inicialmente porque deprime la corteza del cerebro donde están las inhibiciones. Pero con la cerveza, por ejemplo, que es diurética, la gente toma y hace mucho pis, y todo el cuerpo y el cerebro en particular, termina al día siguiente con un cuadro de resaca, que es deshidratación ", detalla a Clarín el médico toxicólogo Carlos Damin.

Quizás con esa conciencia clara, o por ser parte de una nueva movida, la escena empieza a cambiar los fines de semana: bailar con un café en la mano o escuchar un DJ set al atardecer ya no parece una reunión de nicho, sino un nuevo ritual urbano. Un planazo 0% .

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín