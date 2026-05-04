La Liga Profesional anunció los días de los partidos de octavos del Apertura: la final será en Córdoba

La Liga Profesional anunció la programación de los octavos de final del torneo Apertura, que todavía no terminó, ya que este lunes se disputarán los últimos tres encuentros de la fase regular, que pueden modificar clasificados y posiciones. La primera certeza es que la final se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, el 24 de mayo a las 15.30 . La última definición había sido en el Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

En cuanto a los partidos de octavos de final, todavía quedan por definirse algunos cruces, ya que este lunes habrá tres partidos que cerrarán la primera fase. A las 17, Defensa y Justicia visitará a Gimnasia de Mendoza; si el equipo de Florencia Varela gana, se mete en la siguiente ronda. A las 19.15, Vélez recibe a Newell’s; el equipo de Liniers, que está tercero en su zona, puede quedar segundo si gana por 7 o más goles, algo difícil. Lo más complicado es lo de Instituto, que a las 21.30 visita a Estudiantes de Río Cuarto. La Gloria debe esperar que Defensa y Justicia no gane y luego triunfar por 7 goles para acceder al octavo puesto y desbancar a Unión en la Zona A.

¡La #Final del #TorneoMercadoLibre 2026 🏆 tiene sede y horario confirmado! El domingo 24/5 a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba se definirá al campeón del Apertura 🙌 ➡️ @DeportesCba pic.twitter.com/9yAuXFS4pQ

En cuanto a los días de los cruces por los octavos de final, la Liga Profesional anunció que el sábado 9 será el turno de Independiente Rivadavia vs. Unión (si es que conserva su lugar), Talleres vs. Belgrano, Argentinos vs. Lanús y Boca vs. Huracán.

En tanto que el domingo 10 se medirán Estudiantes vs. Racing, Rosario Central vs. Independiente, Vélez vs. Gimnasia y River vs. San Lorenzo.

La Liga Profesional también bosquejó las siguientes instancias. “Los equipos vencedores que jugaron el sábado disputarán los cuartos de final el día martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles, todos en horarios a definir. Las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos Conmebol”, publicó en su cuenta oficial de X.

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Fuente: La Nación