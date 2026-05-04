Cuatro amigos volvían de una fiesta en Tornquist, chocaron de frente con otro auto y murieron

Cuatro personas murieron y otras tres resultaron heridas en un violento accidente de tránsito sobre la ruta 76 , en el sector conocido como Abra de la Ventana , dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist.

El siniestro se produjo cerca de las 7:30 de la mañana, en una zona reconocida por sus curvas pronunciadas y banquinas irregulares . El choque involucró a un Citroën C3 y un Ford Focus , y dejó una escena devastadora.

En el Citroën C3 viajaban cinco personas. El conductor, Juan Ignacio Daulerio (28), de la Ciudad de Buenos Aires, sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Municipal Alberto Castro . Sus acompañantes, lamentablemente, murieron en el acto.

Talía Araceli Mansilla tenía 29, era de Lanús y ejercía como médica en el hospital Favaloro. Era hija del expiloto Enrique “Quique” Mansilla y esposa del actual piloto de Rally, Francisco Martorelli.

María de los Milagros Chirinos también era profesional de la salud y trabajaba en el Centro Nacional de genética Médica. Tenía 28 y vivía en Caballito.

También fallecieron Ezequiel Agustín Quaglio, 31, de Caballito; y Laura Camila Díaz Sandoval médica de 26, residente de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la reconstrucción preliminar, el grupo volvía de una fiesta y circulaba en sentido Tornquist–Sierra de la Ventana . Al ingresar a una curva, el conductor perdió el control del auto , posiblemente por ir a una velocidad mayor a la recomendada para ese tramo.

El Citroën se fue hacia la banquina derecha y, al intentar volver a la ruta, cruzó de carril . En ese instante, el Ford Focus que venía de frente impactó de lleno contra el lateral derecho del Citroën. El auto terminó despedido hacia un zanjón al costado de la ruta.

El accidente movilizó a Bomberos Voluntarios, Policía Comunal, Defensa Civil y personal de Tránsito , que trabajaron durante horas en el lugar. Solo un carril de la ruta quedó habilitado, donde los peritos de la Policía Científica levantaron rastros.

Fuente: TN