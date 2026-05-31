La lengua de suegra no va más: la planta que crece más rápido y llena de verde tu casa

La lengua de suegra fue durante años una de las plantas más elegidas para decorar el interior de casa. Sin embargo, en los últimos meses apareció una alternativa que se destaca por crecer más rápido y llenar de color tus ambientes: el filodendro arbóreo .

Sus hojas grandes , brillantes y recortadas hacen que esta planta aporte frescura y naturaleza que convierte cualquier rincón en un espacio mucho más atractivo. Además, en condiciones adecuadas puede crecer más rápido que otras especies de interior.

Una de las principales ventajas del filodendro arbóreo es su crecimiento. Mientras muchas plantas de interior tardan años en desarrollar un volumen importante, esta especie se expande rápidamente y genera un gran impacto visual en poco tiempo.

Su presencia es ideal para livings , galerías cerradas , oficinas o cualquier espacio donde se busque incorporar más verde sin necesidad de llenar el lugar con muchas macetas.

Para que la planta crezca sana y desarrolle todo su potencial, los especialistas recomiendan:

Aunque es una planta muy apreciada por su belleza, conviene tener en cuenta que sus hojas contienen sustancias que pueden resultar tóxicas si son ingeridas por mascotas o niños pequeños . Por eso, se recomienda ubicarla en lugares fuera de su alcance.

Fuente: TN