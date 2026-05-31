Si tenés botellas vacías de aceite, no las tires: cómo reutilizarlas dentro de casa

Las botellas de aceite vacías suelen terminar en la basura. Sin embargo, poca gente sabe que pueden tener un segundo uso antes de ser desechadas. Con un poco de creatividad, podés reutilizarlas para aprovecharlos en el jardín .

En pocos minutos, con algunos materiales y algo de ingenio, podés convertir las botellas de aceite en macetas decorativas o en regaderas para cuidar las plantas .

Las botellas de aceite pueden convertirse en macetas para plantas pequeñas, aromáticas o suculentas.

Paso a paso para convertirlas en macetas

1- Lavar bien la botella para eliminar restos de aceite

3- Cortar la botella (si se desea una abertura más amplia) o utilizarla completa para esquejes y plantas de agua

4- Colocar una capa de piedras pequeñas en el fondo para mejorar el drenaje

5- Agregar sustrato adecuado para la especie elegida

6- Plantar y decorar el exterior con pintura, hilo de yute o cintas

2- Realizar varios agujeros pequeños en la tapa con un clavo caliente o una aguja gruesa

4- Taparla y utilizarla para regar suavemente las plantas

Este sistema permite distribuir el agua de manera uniforme y evitar encharcamientos, especialmente en macetas pequeñas.

Fuente: TN