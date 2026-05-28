La Justicia suspendió la declaración indagatoria de Lilia Lemoine por el supuesto maltrato a un autisa

La justicia suspendió la declaración indagatoria de la diputada nacional Lilia Lemoine que estaba prevista para este jueves por maltratar al menor de edad con autismo Ián Mouche . La suspensión fue por una serie de objeciones que hizo la legisladora al trámite de la causa, entre ellas que la difusión de la acusación en su contra la perjudica en su reputación.

Lemoine fue citada a indagatoria por el fiscal penal de la ciudad Hernán Biglino por haber cometido la contravención de " maltratar ". Concretamente porque dijo que a Moche su mamá lo hacía “actuar de autista” , que lo usaba "para figurar" y que ella "no está bien de la cabeza”.

Moche, de 12 años e influencer, y su mamá Marlene Spesso tuvieron una polémica con el gobierno de Javier Milei cuando el año pasado en una entrevista criticaron la gestión en el área de discapacidad. Contaron que habían tenido en 2024 una reunión con el entonces titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo , que les dijo que por ser discapacitado no tenía porque no pagar peaje. Spagnuolo está procesado por corrupción.

Por esa entrevista, el propio Milei publicó en sus redes sociales mensajes contra el menor y su madre a quienes señaló de ser kirchneristas y "operar contra el gobierno". La familia inició una causa para se le ordene borrar esos mensajes. El planteo fue rechazado.

La causa contra Lemoine avanzó y fue citada a indagatoria para este jueves a las 11 horas. Se le reprocha la contravención de " maltratar " que tiene una pena de dos a 10 días de trabajo comunitario para "quien ejerce violencia, maltrata físicamente o psíquicamente a otro mediante humillaciones, vejaciones, malos tratos verbales o físicos o cualquier otra forma de ataque a la dignidad". La pena es del doble cuando la víctima es menor de edad.

Pero la defensa de la diputada nacional, a cargo del abogado Hernán Seivane , hizo una presentación con varias objeciones a la investigación, por lo que pidió que hasta que no se resuelvan se suspenda la indagatoria, lo que ocurrió.

La defensa señaló que la Fiscalía le limitó el acceso digital a la causa, que no se aceptaron varias medidas de prueba que solicitaron, entre otros puntos que fueron calificados como "una acumulación de excesos”.

Otra de las objeciones fue la difusión de la causa. Lemoine señaló que el mismo día que fue citada a indagatoria la noticia se publicó en varios medios de comunicación de manera " inmediata ".

"El contenido sensible del legajo circula masivamente en medios nacionales el mismo día de su producción, sin que el Ministerio Público Fiscal haya adoptado, ni propuesto, medida alguna de resguardo procesal sobre el manejo de información sensible", señaló la defensa en su presentación a la que accedió Clarín .

Y agregó: "cada acto procesal sustantivo posterior multiplica de modo cierto y previsible esa exposición pública, agravando el daño sobre el menor que la propia querella invoca como damnificado, y exponiendo simultáneamente a la imputada al impacto reputacional de actos procesales aún no firmes y dictados sobre una representación querellante estructuralmente cuestionada ".

La diputada es integrante de la comisión de Libertad de Expresión de Diputados y habló en su presentación judicial sobre "la consolidación de una exposición mediática del expediente que el órgano persecutor no ha controlado, no controla, y respecto de la cual no ha propuesto resguardo alguno", en referencia a la Fiscalía.

Tanto el fiscal Biglino, la asesora tutelar Carolina Becerra y el abogado Andrés Gil Domínguez -que representa a la familia de Mouche- pidieron que se rechacen todos los planteos de la defensa.

Sobre la difusión del expediente, el fiscal sostuvo en su dictamen que durante el trámite de la causa "sólo se permitió el acceso a las actuaciones de las partes presentadas en autos, no habiéndose aportado información alguna a ningún medio periodístico".

Por su parte, Gil Domingúez señaló que Lemoine "es una figura pública, el tema es de interés público y la eventual sanción contravencional que se pueda disponer tiene efectos políticos".

Pero también calificó de "medrosa e indigna" su postura: "la defensa argumental esbozada por la imputada Lilia Adela Bulokalo Lemoine en virtud de la intensa exposición pública asumida en redes sociales y en servicios de comunicación audiovisual, a través de la cual y amparada en la inmunidad de expresión que detenta por su cargo de Diputada Nacional, no se cansa de agredir, descalificar e injuriar a toda persona que piense distinto o sea crítica con las políticas del gobierno que integra".

Todos los planteos deben ser resueltos y a la espera de que se fije una nueva fecha de indagatoria para que Lemoine se presente.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín