La Justicia de Córdoba hizo una reconstrucción en el lugar donde encontraron el cuerpo de Cecilia Basaldúa

La Justicia de Córdoba llevó a cabo este viernes una nueva medida en la causa que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa , la mochilera de 35 años que fue asesinada en 2020 en Capilla del Monte. A seis años del crimen, se ordenó una reconstrucción y un relevamiento integral en la zona donde fue hallado el cuerpo .

El procedimiento fue dispuesto por la Fiscalía de Instrucción Multifuero de Cruz del Eje , encabezada por Sabrina Luciana Ardiles, luego de incorporar nuevos elementos a la investigación.

Según un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, las tareas se realizaron en el sector donde fue hallado el cuerpo de Basaldúa e incluyeron posibles recorridos que habría hecho la víctima , así como también los de las personas que aseguraron haber encontrado sus restos.

En el operativo participaron equipos especializados de Fotografía Legal, Planimetría Legal y Producción Audiovisual de Policía Judicial, además de efectivos de Policía Científica, Patrulla Rural, DUAR y Bomberos de la Policía provincial.

De acuerdo a lo que señalaron las autoridades, el objetivo es profundizar en distintas hipótesis y reconstruir las circunstancias alrededor del hecho en una causa “que continúa en pleno desarrollo”. También se solicitaron medidas judiciales vinculadas a inmuebles y sectores considerados de interés para la causa.

“Todas las medidas ordenadas tienen por finalidad agotar las líneas investigativas necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido”, concluyeron.

El femicidio de Cecilia Basaldúa ocurrió en plena pandemia. La mujer de 35 años había llegado a Capilla del Monte en marzo de 2020 después de recorrer distintos países de Latinoamérica como mochilera . Tenía pensado quedarse en la ciudad cordobesa para escribir un libro sobre sus viajes.

La última vez que fue vista con vida fue el 5 de abril de ese año . Días después comenzó una intensa búsqueda que terminó el 26 de abril, cuando encontraron su cuerpo en una zona cercana al arroyo Calabalumba. La autopsia determinó que había sufrido una agresión sexual y que fue asesinada.

En un primer momento, la investigación apuntó contra Lucas Bustos , un joven que vivía cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo. Estuvo detenido durante dos años y llegó a juicio, pero en 2022 fue absuelto por falta de pruebas. Hasta ahora fue el único acusado que tuvo el caso.

Tanto la familia de Cecilia como organizaciones sociales denunciaron irregularidades en la investigación desde el comienzo y sostuvieron que Bustos había sido utilizado como un “ perejil ”. Entre los cuestionamientos, mencionaron demoras en la toma de testimonios, problemas en la preservación de la escena y líneas investigativas que, según denunciaron, no se profundizaron.

Fuente: TN