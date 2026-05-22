La Justicia anuló las elecciones de la UOM y dispuso la intervención del gremio

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso hoy la intervención por 180 días de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y ordenó el desplazamiento de toda su conducción del secretariado nacional. Consideró que hubo irregularidades en el proceso eleccionario del 18 de marzo pasado, que consagró a Francisco Abel Furlán como secretario general.

En un fallo de fuerte impacto, dado a conocer por el sitio Mundo Gremial , los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, los mismos que hace tres semanas convalidaron la reforma laboral votada por el Congreso el 28 de febrero, concluyeron que el proceso electoral “ no garantizó una elección confiable, segura ni transparente ” y sostuvieron que se vulneraron principios de democracia y libertad sindical protegidos por la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Furlán, un dirigente muy ligado al kirchnerismo, se abrió de la conducción de la CGT y construyó el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), que mantiene una postura más combativa que la central obrera en su relacionamiento con el Gobierno.

De acuerdo a la resolución judicial, a la que accedió LA NACION , el gremio metalúrgico quedará bajo el control del interventor judicial Alberto Bilgieri hasta que se regularice la situación. Biglieri, que es abogado, deberá convocar nuevamente a elecciones. El interventor tendrá a su cargo la administración, el control interno y la convocatoria a comicios, con la obligación de informar trimestralmente a la Cámara sobre el desarrollo de su gestión.

El tribunal afirmó que la organización sindical quedó “acéfala”, ya que los mandatos anteriores habían vencido el 22 de marzo y las nuevas autoridades resultaron invalidadas por la sentencia.

La denuncia de irregularidades fue impulsada por la Lista Naranja de Campana, la seccional de origen de Furlán. Los opositores, encabezados por el dirigente Angel Derosso, habían objetado el control de las urnas y cuestionaron el proceso eleccionario que consagró al oficialismo. Según el fallo, las urnas permanecían bajo control exclusivo de la Junta Electoral seccional en la sede sindical, sin escrutinios provisorios diarios y sin garantías suficientes sobre la inviolabilidad de los votos.

La Cámara remarcó que la elección debía realizarse en una sola jornada, salvo excepciones justificadas, y consideró que la extensión del proceso durante tres días exigía controles reforzados que no existieron. También cuestionó que se hubiera invitado a los fiscales opositores a “pernoctar” en la sede sindical para custodiar las urnas, algo que calificó de “inaceptable e irrazonable”.

Entre los argumentos centrales, los camaristas Pesino y González remarcaron que la extensión de la elección durante tres días y la ausencia de escrutinios provisorios diarios y públicos, como exige el estatuto de la UOM y el decreto reglamentario 467/88, imposibilitaron corroborar la autenticidad de los votos y la seguridad del sufragio.

El 17 de marzo, un día antes del Colegio Electoral de la UOM nacional, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había suspendido la proclamación y toma de posesión de autoridades electas en la Seccional Zárate-Campana de la UOM y pospuso la elección del Secretariado Nacional del sindicato prevista para el día siguiente, tras la denuncia por irregularidades en los comicios de principios de marzo en aquella filial, donde siempre mandó Furlán.

Sin embargo, en abierto desafío a la Justicia, Furlán hizo igual el congreso y fue reelegido como líder de la UOM a nivel nacional por un período de 4 años tras el apoyo de 48 de las 53 seccionales en la votación, de la que participaron 270 de los 276 delegados.

Furlán llegó a la jefatura de la UOM en 2022 tras r ebelarse al liderazgo de Antonio Caló , un histórico que fue ladero de Lorenzo Miguel. Furlán, que tiene 66 años, hasta entonces era el referente de la seccional Zárate-Campana y su origen laboral fue Siderca, del Grupo Techint. Fue diputado nacional y consejero del PJ bonaerense en los tiempos que lideró Máximo Kirchner.

Furlán no respondió a los llamados de LA NACION . En la CGT la medida judicial no causó sorpresas porque el triunvirato de mando venía advirtiendo “el desorden en el procedimiento” de Furlán para avanzar con su reelección, según dijeron fuentes sindicales.

Fuente: La Nación