La Justicia anuló las elecciones de la UOM, desplazó a Abel Furlán y ordenó la intervención del gremio

La Justicia anuló las elecciones de la UOM , ordenó desplazar a Abel Furlán y pidió la intervención del gremio metalúrgico por 180 días . Así lo resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dos meses después de las polémicas elecciones que, pese a la denuncia de supuestas irregularidades, mantuvieron a Furlán al frente de la UOM.

La decisión la tomó la Sala VIII de ese tribunal, tras una presentación de la Lista Naranja de la seccional Campana, opositora a la conducción del gremio. En los nueve puntos del fallo, los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González declararon la "nulidad de las elecciones llevadas a cabo en la seccional Campana", así como también las elecciones nacionales de la UOM del 18 de marzo.

Dispuso el "cese inmediato" de las autoridades nacionales y de Campana. También dispuso la intervención judicial por un plazo de 180 días. El interventor será Alberto Biglieri.

Furlán había resultado reelecto en las elecciones de marzo con el apoyo de los representantes de 48 de las 53 seccionales. Pero esa cita estuvo marcada por las denuncias. Horas antes, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había dispuesto la suspensión del proceso ante una medida cautelar de Angel Derosso. Es la misma sala que actuó este viernes.

La presentación judicial fue por supuestas irregularidades en las elecciones de la seccional Campana, realizadas a inicios de marzo.

La cúpula del sindicato, en manos de Furlán, desconoció la orden judicial con el argumento de que nunca fueron notificados del fallo. Pero ya entonces Clarín anticipaba que el conflicto podía crecer, con una posible la nulidad de la elección y hasta la intervención que la Justicia dictó en las últimas horas.

Justo antes de las elecciones, Furlán había sido imputado por el delito de malversación de multimillonarios fondos que todos los trabajadores metalúrgicos aportan al sindicato con el 2% de sus salarios.

De forma unilateral, el jefe de la UOM firmó un convenio secreto con una empresa desconocida, USEM SA , para controlar la recursos de los metalúrgicos. El acuerdo fue a cambio de una comisión del 0,5 % del total de esos aportes.

La accionista de la ignota empresa es Soledad Calle, dirigente del gremio y, además, integrante de La Cámpora.

Por esa investigación, iniciada por la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y en la que Furlán está imputado por posibles delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita, fue allanada la sede central de la UOM. La causa la lleva adelante el juez Julián Ercolini.

Minutos después de conocerse la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica, la CGT publicó un comunicado para repudiar la decisión judicial que corre a Furlán de la conducción.

"Rechazamos enfáticamente el fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que, arbitrariamente , anuló las elecciones en la Unión Obrera Metalúrgica y dispuso su intervención. Detrás de esta maniobra judicial, las presiones sobre las paritarias y el intento de disciplinar al gremio , se esconde un nuevo ataque contra la organización de las y los trabajadores", manifestaron desde la central obrera.

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"Cuando avanzan contra un sindicato que pelea por salarios, industria y empleo argentino, avanzan contra todo el movimiento obrero. La defensa de la democracia sindical y de la representación de las y los trabajadores no se negocia", añadió la CGT, en una declaración titulada "¡No a la intervención de la UOM!".

Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional , apuntó directamente contra el Gobierno de Javier Milei. "No vamos a permitir que la Justicia y el Gobierno vulneren la autonomía de las organizaciones sindicales", escribió Aguiar.

Dijo que la intervención "violenta la voluntad de los trabajadores y pretende disciplinar a los dirigentes gremiales que luchan".

Fuente: Clarín