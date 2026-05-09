La interna entre Karina Milei y Bullrich complica el avance de la Reforma Electoral en el Senado

En medio de los cortocircuitos internos se tensiona en el Congreso el debate por la Reforma Electoral. La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich , le había prometido a sus aliados del PRO y la UCR separar Ficha Limpia del proyecto original para empezar a tratarlo esta semana . Sin embargo, hubo emisarios de Karina Milei y el libertario que preside la comisión aún no convocó. También hay diferencias internas sobre la eliminación de las PASO.

En la reunión de jefes de bloque del miércoles pasado , Bullrich le aseguró a sus pares Eduardo Vischi, del radicalismo, y a Martín Goerling, del PRO, que tal como pidieron el proyecto de Ficha Limpia -para que condenados por corrupción no puedan ser candidatos- iba a discutirse por separado de la mega ley enviada por el Ejecutivo. La hermana del Presidente se opone a tratar el proyecto por separado.

El misionero Goerling, que es ahora el principal referente de Mauricio Macri en el Senado, lo tuiteó: "Llegamos a un acuerdo para tratar la próxima semana en comisión del Senado el proyecto de Ficha Limpia presentado por el PRO y otros partidos. Es un paso importante para que quienes tengan condenas por corrupción y delitos dolosos graves no puedan ocupar cargos públicos. Transparencia y reglas claras".

Llegamos a un acuerdo para tratar la próxima semana en comisión del @SenadoArgentina el proyecto de Ficha Limpia presentado por @prosenadores y otros partidos. Es un paso importante para que quienes tengan condenas por corrupción y delitos dolosos graves no puedan ocupar cargos…

Lo cierto es que después de la reunión en que Bullrich aceptó el pedido de sus aliados en el Senado, una comitiva de diputados encabezada por el jefe de bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, y Nicolás Mayoraz se cruzó de Cámara para ir a conversar con ella y transmitirle la visión de Karina Milei y Martín Menem: que Ficha Limpia no se vote aparte . "Corremos el riesgo de que si sale Ficha Limpia los legisladores se desentiendan del resto de las reformas", sentenciaron.

Acordaron trabajar la reforma electoral en tándem para evitar que el proyecto sufra bloqueos o modificaciones entre una cámara y la otra.

El texto debe discutirse primero en la comisión de Asuntos Constitucionales que conduce el fueguino Agustín Coto (LLA) quien todavía no convocó. Tiene tiempo hasta el lunes -48 horas antes- para hacerlo y también tiene en carpeta la firma del dictamen de Propiedad Privada empujado por Federico Sturzenegger, que viene avanzado.

Lo único seguro hasta ahora es que si incluye el tema electoral, no lo hará para discutir solo los proyectos de Ficha Limpia sino que pondrá en consideración la Reforma entera enviada por el Ejecutivo y en todo caso sumará en revisión las iniciativas de los legisladores.

El hecho de que el Gobierno haya decidido correr a María Luz Landívar, al frente de la Dirección Nacional Electoral, justo antes del debate del proyecto, también generó ruido porque esperaban que ella sea la primera en exponer para defender el texto.

" A nosotros nadie nos dijo lo contrario así que esperamos que cumplan con su palabra y este miércoles haya comisión por Ficha Limpia ", señala un aliado y adelanta que si eso no ocurre van a insistir para que así sea.

La oposición considera que el oficialismo incluyó Ficha Limpia en el mismo paquete que la eliminación de las PASO y los cambios al financiamiento de los partidos políticos para presionarlos a avalar todo o de lo contrario señalarlos si se cae . "Quieren tener el argumento de: 'Ven, toda esta gente es corrupta'", apuntó días atrás una legisladora de una bancada dialoguista.

Teniendo en cuenta que los ex bloques de Juntos por el Cambio vienen impulsando la Ficha Limpia hace años y que el año pasado el proyecto se cayó a último momento en el Senado, de forma sorpresiva y sospechosa -al punto que surgieron denuncias cruzadas entre el PRO y LLA- van a insistir para aprobar ese punto por separado.

No es el único tema en el que hay diferencias entre los sectores. La eliminación de las PASO también genera conflicto.

Bullrich reconoce que no tiene los votos para eso: el bloque de la UCR, del PRO y el grueso de los federales se niegan a derogarlas y proponen modificarlas. Incluso presentaron proyectos para, por ejemplo, volverlas optativas.

Pragmática, la senadora oficialista había sugerido hacerle cambios, pero nuevamente Karina Milei se negó. Insistirán con la derogación y si no hay chance, prefieren la suspensión, como ocurrió en las legislativas de 2025.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín