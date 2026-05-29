La insólita condena que recibió el policía que atropelló y mató a una mujer antes de festejar Año Nuevo

El 31 de diciembre de 2024 , minutos antes del brindis de Año Nuevo , el policía bonaerense Antony Fritz Ramos atropelló y mató a Antonella Rodríguez en Ingeniero Budge . La Justicia lo condenó a cinco años de prisión por el crimen pero, por ahora, el efectivo sigue en su casa.

Antonella iba en moto cuando fue embestida de frente por la Volkswagen Suran conducida por Ramos en la esquina de Homero y Cañuelas. El impacto fue brutal y la víctima murió en el acto.

Pero el espanto no terminó con el choque.

Según las pericias, el policía bajó del auto, sacó su arma reglamentaria y disparó contra los familiares y vecinos de la mujer que se iban acercando al lugar y, en medio de la conmoción, intentaban increparlo.

En las últimas horas, el Tribunal Oral en lo Criminal ( TOC) 1 de Lomas de Zamora encontró culpable a Ramos de “ homicidio culposo agravado en concurso real con homicidio en grado de tentativa” y le impuso cinco años de prisión y 10 de inhabilitación para conducir. Sin embargo, la sentencia todavía no tiene efecto.

La defensa presentó un recurso de casación , por lo que el policía no será trasladado a una unidad penitenciaria hasta que la condena quede firme.

Por ahora, seguirá cumpliendo prisión domiciliaria.

Esa noche, efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora llegaron al lugar y detuvieron al policía, apenas minutos después de que se produjera la violenta secuencia.

Sin embargo, poco tiempo más tarde fue beneficiado con la excarcelación y desde entonces permanece en su casa, bajo arresto domiciliario.

La familia de Antonella Rodríguez reclama justicia y pide que el condenado cumpla la pena en prisión.

Fuente: TN