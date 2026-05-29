Horas clave en el caso Agostina: se levantó el secreto de sumario y la familia suspendió la marcha

Durante la mañana del viernes, hubo allanamientos en la casa del detenido por la desaparición de Agostina Vega, Claudio Barrelier, y en una zona rural cercana a la ex ruta 9.

Investigan si Claudio Barrelier usó un auto prestado el lunes, cuando la adolescente de 14 años llevaba 2 días desaparecida.

La madre de la adolescente de 14 años fue convocada por las autoridades después de haber recibido un llamado urgente relacionado con el caso. La nena es buscada intensamente desde hace 6 días cuando fue a la casa de un amigo de la madre en remis. La última imagen que se tiene de ella es de las cámaras de seguridad frente a la casa del hombre. El sospechoso Claudio Gabriel Barrelier está detenido.

Mientras se intensifica en Córdoba la búsqueda de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que fue vista por última vez el sábado 23 de mayo , su mamá recibió un inquietante mensaje que ya analiza la Justicia.

“Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila ”. La frase, que le llegó en las últimas horas a Melisa Heredia desde un número desconocido, se convirtió en una pieza clave la la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón.

El abogado de Claudio Gabriel Barrelier , único detenido e imputado en la causa por la desaparición de Agostina Vega , aseguró que su cliente sostiene que la menor que aparece en el video difundido en las últimas horas no es la adolescente de 14 años, sino su hija de 11. Según explicó el letrado, Barrelier afirmó desde la cárcel que las imágenes corresponden a una salida para comprar cigarrillos y una gaseosa en un quiosco cercano.

Además, la defensa rechazó versiones que vinculan la vivienda de barrio Cofico con actividades relacionadas al consumo de drogas o reuniones de la barra de Instituto. El abogado señaló que Barrelier es simpatizante del club, pero negó que sea integrante de la barra brava y remarcó que en la casa viven su pareja y su hija , por lo que manifestó preocupación por la exposición pública del domicilio.

A casi una semana de la desaparición de Agostina, la adolescente de 14 años, el fiscal Raúl Garzón afirmó que la principal hipótesis de la investigación la ubica dentro de la provincia de Córdoba. Aunque evitó brindar detalles por el secreto de sumario, sostuvo que toda la evidencia reunida hasta el momento indica que la joven sigue en territorio cordobés .

El funcionario señaló que el epicentro de la búsqueda continúa siendo Córdoba y remarcó que la Justicia y la Policía trabajan con todos los recursos disponibles para intentar dar con el paradero de la menor.

Agostina Vega , la adolescente de 14 años , permanece desaparecida desde la noche del sábado 23 de mayo en Córdoba. Según las investigaciones en curso, la última imagen registrada la muestra ingresando a una casa ubicada en la calle Campillo 878, en compañía de Claudio Gabriel Barrelier , de 33 años, quien fue detenido y es el principal sospechoso del caso.

La conmoción por su paradero se extiende por toda la provincia, con operativos de búsqueda que ya superan los cinco días.

Fuente: TN