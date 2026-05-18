La historia de la foto que retrató que la esposa de Adorni había viajado en la comitiva de Milei a Nueva York

"Fue una travesura del Rebe", dijo, con media sonrisa pero con convicción religiosa, Miguel Steuermann , director y propietario de Radio Jai, al referirse al efecto que tuvo la foto que tomó el 8 de marzo en la tumba del Rebe de Lubavitch retratando a Manuel Adorn i y, sin saberlo, a su mujer Bettina Angeletti junto a la comitiva que acompañaba a Javier Milei en un cementerio de Nueva York . "Sólo vi una mujer rubia junto al jefe de gabinete. Pero no sabía quién era" , recordó.

Ese aleteo de mariposa a unos 8500 kilómetros de Buenos Aires , que nadie imaginaba que iba a disparar el escándalo que desde hace dos meses y medio tiene a maltraer a Adorni, fue recogido en una computadora por este cronista que, reconoció a la couching ontológica y tras constatar que habia sido parte de la tripulación del avión presidencial, lo pudo divulgar. Lo demás es conocido: a los pocos días se conoció el vuelo de Punta del Este en avión privado del funcionario, su justificación por haber incluido a su esposa en el ARG-01 en que se estaba "deslomando" en NY y más tarde, la inclusión de dos propiedades en su patrimonio estando ya en el Estado.

En diálogo con Clarín, el director de la única radio judía hispanoparlante con más de 33 años de trayectoria cuenta los pormenores de la histórica foto. Había llegado a la Gran Manzana esa madrugada para cubrir el 9 de marzo la entrega del premio "Guerrero de la Verdad" que Milei recibió de la fundación The Algemeiner, presidida por el rabino Simon Jacobson . No pudo participar de la Semana Argentina en Nueva York en el consulado porque "Cancillería no" le dio acreditación.

Aquel domingo fue directo del aeropuerto al Ohel, sabiendo que el mandatario argentino iría como primera actividad a rezar allí. "Jacobson ha pasado a ser un hombre muy importante en la vida afectiva del Presidente", adujo.

Así, decidió hacer la cobertura para su medio en el cementerio neoyorquino. Con su celular Samsung le sacó varias fotos a la comitiva y la imagen de la polémica la tomó en el ingreso, justo cuando pasaban Adorni y Angeletti, con un libro de salmos en la mano . Minutos más tarde volvió a tener contacto con el ministro coordinador, en un sitio en el que se encienden velas, y logró saludarlo. Pero allí tuvo un entredicho con la seguridad presidencial que, de mala manera, le dijo que "estaba prohibido filmar" desconociendo las decenas de fotos que Milei suele tomarse, con los pulgares hacia arriba, con integrantes de la comunidad judía.

Previamente había rezado y le había pedido al Rebe que aquella visita a Estados Unidos le prodigara " algún tipo de trascendencia" . Y vaya que lo logró. "De repente entro el rabino Jakobson junto a Milei y les hago las fotos. Y los saludo. Una vez que la comitiva se adentró en el cementerio, aprovecho a subirlas a las cuentas de radio Jai, describió Steuermann.

Ese mismo día comenzó a recibir llamadas una vez que las redes sociales se hicieron eco del escándalo. Pero reconoció que en las primeras horas "tendí a minimizarlo porque no sabia que (Adorni) habia firmado hacía un mes una resolución restrictiva para reducir las comitivas oficiales". Y recordó que "de hecho esa misma noche le escribí a Adorni saludándolo y comentándole lo de mujer y que no le diera importancia al tema. Pero no me respondió el chat".

El también prosecretario de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí siguió días más tarde viaje hacia Chile donde tiene familia. Apenas, llegado recibió un llamado de Elías Kandin, un religioso del movimiento Jabad Lubavitch que asesora en temas espirituales a Javier y Karina Milei -tiene varias visitas a la quinta de Olivos y a la Casa Rosada- al que le había entregado una documentación de temas geo-políticos para que se la hiciera llegar al Presidente. "Pero me llamó por la foto y me dijo ´hay que ser muy cuidadoso ´ ", reseñó. Si bien no lo entendió con una intimidación, sí le pareció "que quiso hacerme llegar un mensaje de que no había sido con mala intención".

El celular no dejó de sonar en esos días. Pero igual Miguel no tomaba dimensión de la polémica. "Hasta mi hijo me dijo: ´no estás entendiendo: esto es la foto de Olivos del gobierno de Milei" , indicó. A los pocos días, Radio Jai emitió un comunicado para desmentir cualquier operación política. "Era absurda esa acusación", se indignó.

Con todo, Steuerman adujo que no sufrió ningún tipo de represalia aunque le llamó la atención que "l a pequeña pauta publicitaria que teníamos de YPF desapareció. Hicimos gestiones por la misma y por Banco Nación sin recibir respuesta alguna". Aunque le parece correcta la decisión del gobierno de terminar con la publicidad oficial, reconoce que sin ella la continuidad de la radio peligra por un déficit operativo insostenible.

Sí expuso su malestar por los cuestionamientos al periodismo por parte del Ejecutivo desde entonces: "Siempre se la agarran con el cartero y no con el que escribió la carta", enfatizó.

Aún se sorprende con la falta de resolución del Ejecutivo a "una catarata de escándalos" que, sostiene, refiere a una crisis "autoinfligida" y que vuelve a poner el foco "en una corrupción funcional y estructural" que pervive en el país y a un gran tabú: "el financiamiento de la política que ha estado viciado" desde hace años.

Por último, Steuermann volvió a explicar porqué considera una "picardía del Rebe" la la gran polémica que disparó su foto. "Es el mundo de lo misterioso, de lo inmanejable. Milei cree en esto, ha llegado a la presidencia de una manera misteriosa y se identifica con el modelo de Moisés y, a partir de él, con el Rebbe, que algunos consideran el Moisés de esta generación. Me parece que el Presidente, frente a una crisis como esta, debería tener gente que esté pensando -'piensa bien y estará bien', decía el Rebe-, y en lugar de enojarse con el periodismo y con la realidad, escuchar más", apuntó.

Finalmente, el director de Radio Jai señaló que hoy la Argentina es el mejor lugar del mundo para vivir como judío pero expresa su temor que si el gobierno de Milei fracasa el antisemitismo podria alcanzar niveles inéditos. "La frustración puede llevar a que directamente proporcional al amor de Milei por lo judío e Israel sea el antisemitismo que se pueda producir. Ni hablar del terrorismo que ya nos ha golpeado y donde tenemos muchas posibilidades de que vuelva a golpearnos, Dios no lo permita", concluyó y reiteró que apoya la postura del gobierno respecto a Israel y su lucha contra el terrorismo iraní

Redactor de Política.

Fuente: Clarín