La dura crítica de Bertie Benegas Lynch a Jorge García Cuerva por su discurso en el Tedeum

El diputado nacional Bertie Benegas Lynch cuestionó este lunes al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, por el discurso que brindó durante el Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana. A través de la red social X, el legislador libertario lo acusó de “militar con sotana” y lo vinculó con dirigentes del kirchnerismo.

“ El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del Gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”, escribió Benegas Lynch. En el mismo mensaje, sostuvo: “La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza los deja siempre en mal lugar”.

El diputado acompañó sus críticas con imágenes de García Cuerva sonriente junto al exministro de Economía Sergio Massa , la extitular de AySA Malena Galmarini y la exgobernadora santacruceña Alicia Kirchner. Las fotografías corresponden a actividades realizadas entre 2017 y 2023, período en el que García Cuerva se desempeñó primero como obispo auxiliar de Lomas de Zamora y luego como obispo de Río Gallegos.

Las críticas surgieron luego de la homilía pronunciada por García Cuerva durante el tradicional Tedeum, encabezado por el presidente Javier Milei y miembros del gabinete nacional. En su mensaje, el arzobispo llamó al diálogo político, cuestionó la polarización y advirtió sobre el “desmembramiento social” . “Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”, afirmó durante la ceremonia.

Además, sostuvo que “el ‘sálvese quien pueda’ no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación”, y pidió “refundar el vínculo con los argentinos”.

No es la primera vez que García Cuerva queda en el centro de cuestionamientos por su relación con sectores del peronismo . En 2023, tras su designación como arzobispo de Buenos Aires por parte del papa Francisco, circularon imágenes y videos en los que aparecía junto a Massa y dirigentes del Frente de Todos. También se viralizó una homilía pronunciada en 2016 en la parroquia de La Cava , donde mencionaba “volver siempre a la primera fuente, al primer amor” al hablar ante militantes peronistas.

En aquel momento, desde sectores eclesiásticos señalaron que el video difundido estaba “recortado y fragmentado” y aseguraron que el mensaje completo incluía críticas a la dirigencia política y llamados a involucrarse con “el dolor y el sufrimiento del pueblo”. También remarcaron que el entonces obispo mantenía diálogo con distintos espacios políticos y destacaron su trabajo pastoral en barrios vulnerables y cárceles.

Pese al tono crítico de la homilía, en la Casa Rosada buscaron bajar la tensión con la Iglesia . Tras el Tedeum, fuentes oficiales definieron el discurso como “componedor” y señalaron que el Gobierno mantiene una buena relación con el arzobispado porteño.

Fuente: La Nación