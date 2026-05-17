La dupla Chingoto-Galán se quedó con en el Premier Padel de Buenos Aires en una final repleta de tensión

No dejaron dudas de por qué son la mejor dupla de la temporada. Tampoco cuál es el próximo objetivo a lograr. En un partido cargado emociones y con un juego de alto, el olavarriense Federico Chingotto y el madrileño Alejandro Galán se quedaron con la final del Buenos Aires Premier Padel 1 P al vencer por 6-2 y 6-1 al binomio integrado por el Catamarqueño Agustín Tapia y español Arturo Coello, en el estadio Mary Teran de Weiss del Parque Roca. Así sumaron el quinto éxito del año del 2026 y reafirmaron sus intenciones de liderazgo en la Race de la Federación Internacional de Padel en medio de una verdadera fiesta.

En ese contexto, Chingotto y Galan mostraron por qué son referencia del circuito y confirmaron el predominio que tienen actualmente sobre el binomio Coello-Tapia al vencerlos por tercera vez consecutiva en una final de P1 en el 2026. Entendieron rápido que la fría tarde del sur porteño no estaba para buscar definición inmediata ni para forzar remates imposibles. Jugaron con maestría, eligieron construir, trabajar cada punto y administrar los tiempos del intercambio hasta encontrar el espacio y los momentos justos para quebrar la resistencia de sus rivales. Cuando la situación lo permitió, tiraron lujos e hicieron delirar a las 13.000 personas presentes, pero cuando hubo que ponerse el overol lo hicieron sin problemas.

El tercer set fue un auténtico torbellino de emociones. Tapia y Coello golpearon primero con un break en el primer juego (1-2), pero la reacción de sus contrincantes fue inmediata, neutralizando la desventaja al instante para. La tensión fue creciendo punto a punto en la pista y en las tribunas, donde el público demostró su admiración por ambas duplas. Sin embargo, cuando Tapia y Coello parecían dar el paso para meterse en partido, la frialdad de Galan y la desfachatez de Chingotto, quien se tiró cabeza y salvó un punto increíble, sentenció la historia.

Así el dúo Chingotto-Galan pudo sostener ante los número uno el envión anímico que le significó haber llegado a Buenos Aires como campeones de Premier Padel P2 de Asunción y liderar el ranking de la temporada, con cuatro torneos ganados. Si bien, presentaron lucha a lo largo de las dos horas que duró el partido, no jugaron con la soltura que lo venían haciendo. El partidazo pasó más por una cuestión de actitud que de juego. “Esto es lo que siempre soñé. Que hayamos jugado en un alto nivel es producto de los muy buenos rivales que tuvimos en frente. Le agradezco a toda la gente que nos brindó el apoyo. Este torneo quedará para siempre en mi corazón”, comentó el olavarriense Chingotto, que fue ovacionado por el público argentino.

“Fede (Chingotto) es el compañero ideal para volver a ser N° 1. Hacemos una gran pareja y nos hemos mejorado mutuamente, sobre todo en la parte defensiva”, comentó Galan, que sumó su título 56 de Premier Pádel y en la actualidad es el más ganador del circuito.

Sin dudas, una vez más, el paso del Premier Padel por Buenos Aires dejó a las claras el fanatismo de los argentinos por la disciplina y el fenómeno social en que se transformó el evento, consolidando la plaza como una de las etapas más importantes y pasionales del circuito mundial. Según números proporcionados por la organización, durante los días de competencia pasaron por el Parque Roca más de 50.000 espectadores, la gran mayoría llegados desde el interior de Argentina y países vecinos para ver “in situ” a los mejores jugadores del mundo, sin importarles el alto valor de las entradas y los costos alojamiento.

Una prueba de esta pasión fue el nuevo récord de asistencia que se estableció en la jornada del sábado, con 16.920 espectadores presentes en el estadio Mary Teren de Weiss, superando ampliamente a los 16.156 que asistieron a la final de Buenos Aires en 2025 y los registrados en otros grandes eventos como el Master Final de Barcelona 2023 o las Premier Padel Finals 2024. Algo que la empresa Qatar Sports Investments, dueña del Premier Padel, considera para transformar la categoría P1 de Buenos Aires a Major. Aunque esta posibilidad está sujeta, pura y exclusivamente, a lo monetario, ya que se debe pagar el doble del valor actual (de 500.000 a 900.000 euros) y los premios a repartir son considerablemente mayores.

Solo resta esperar que quienes se encargan de la producción de la fecha del Premier Pádel en Argentina estén dispuestos a aceptar el desafío y juntar los fondos necesarios para jerarquizar aún más la plaza. Porque desde el interés y la pasión de los fanáticos argentinos, con récord de asistencias incluidos, la infraestructura y el nivel de espectáculo y la calidad juego que brindaron Federico Chingotto y Alejandro Galan en la final de ayer no quedaron dudas: Buenos Aires, tranquilamente, puede ser la capital mundial de la pasión por el padel .

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Fuente: La Nación