La descuartizadora de San Cristóbal: mató a su amante, hirvió los restos y los sirvió en su restaurante

Emilia Basil llegó a Buenos Aires desde Beirut en los años ’40. Como tantos inmigrantes del Cercano Oriente, la llamaban “La Turca” . Trabajó años en un frigorífico hasta que, junto a su marido, pudo abrir su propio restaurante en el barrio de San Cristóbal . Lo llamó Yamile , nombre árabe que significa mujer bella . En Infobae al Regreso , Paulo Kablan reconstruyó el caso policial que la convirtió en uno de los nombres más oscuros de la crónica argentina.

El Yamile quedaba en Garay al 2200, a metros del viejo Teleonce, cuyos empleados eran clientela fija del local. La casa que albergaba el restaurante tenía una historia particular: Basil y su marido se la habían comprado a José Petriella , un plomero italiano, con la condición de que él pudiera seguir viviendo en una habitación del fondo hasta que la deuda quedara saldada.

Lo que parecía un arreglo transitorio se fue convirtiendo en una fuente de tensión permanente. Según explicó Kablan, el expediente recoge versiones contradictorias sobre la naturaleza del vínculo: “Ella diría después que él la acosaba, que no podía hacer mucho porque le debía plata. Otros en el expediente decían que eran amantes. Y otros, que simplemente no tenían plata para pagar” .

El 24 de marzo de 1973 , Basil se levantó como siempre cerca de las cuatro de la mañana. Le preparó el desayuno a su marido, que salía a trabajar en una obra a las cuatro y media. Cuando quedó sola, Petriella se le acercó.

“Ella diría después que la fue a acosar como siempre, que la manoseó, y que en ese momento dejó que él avanzara para ganar tiempo”, reconstruyó Kablan. “Agarró una cuerda de nailon, la anudó en el cuello de José y apretó con mucha fuerza hasta que no respiró más y lo mató” .

Esa mañana, Basil siguió cocinando. Atendió el restaurante como cualquier otro día. En las noches siguientes fue desmembrando el cuerpo e hirviendo los restos en ollas . “Fue un espanto”, dijo Kablan. Cuatro días después, un cajón con residuos quedó en la vereda esperando a los recolectores que no pasaron. El olor llegó a los vecinos antes que el camión de basura.

En las crónicas de la época circuló una versión que Kablan no esquivó pero tampoco validó: que Basil había utilizado partes del cuerpo para cocinar y servir a los clientes del Yamile . “No está probado, nunca estuvo probado en el expediente. Mi teoría es que era una broma entre empleados”, aclaró.

Una de las hijas de Basil escuchó el comentario de un vecino sobre el olor insoportable y se lo dijo a su madre. La respuesta de Emilia fue directa: “Llamá a la policía” . Cuando llegaron los efectivos, encontraron el torso de Petriella entre los desechos. El allanamiento al restaurante reveló el resto: restos humanos en distintos puntos de la propiedad y, en una olla, la cabeza de la víctima .

Ante el juez Juan Carlos Liporace , Basil confesó sin titubeos: “Mi marido y mis hijas no tuvieron nada que ver, no sabían nada. Fui sola. Lo hice y lo volvería a hacer una y mil veces” .

Solo lamentó no haber tenido un auto para deshacerse del cuerpo: “Esa fue mi desgracia. Si no, le puedo asegurar que no me descubrían más” .

La condena fue de diez años de prisión por homicidio simple . Por buena conducta, recuperó la libertad en noviembre de 1979 . Perdió el restaurante, la casa y la familia. Alguien la vio una vez parada en la esquina de Garay, mirando el local. Se le acercó y le preguntó cómo estaba. “¿A usted qué mierda le importa?” , respondió. Nunca más se supo de ella.





Fuente: Infobae