La desaparición de Camila Belén Montesino y su bebé de 4 meses: las dudas que desconciertan a los investigadores

Camila Belén Montesino (27) y su bebé Carlos Amir Jeremy Araya , de 4 meses de edad, son buscados desde el viernes , luego de que la ex pareja de Camila hiciera una denuncia a la Policía de Neuquén tras no poder ubicarlos ni por teléfono, ni en la casa de ella. La investigación dispuso medidas para desentrañar el misterio de una historia que no habría empezado con la desaparición.

Las primeras informaciones contaron que la Policía de Neuquén buscaba intensamente a una mujer de 27 años y a su hijo de cuatro meses, desaparecidos desde el viernes 1° de mayo en Rincón de los Sauces, una localidad al norte de la provincia en el límite con Mendoza.

Rápidamente las autoridades activaron la Alerta Nati , un protocolo especial de búsqueda, para intentar ubicar al menor.

Según indicaron fuentes oficiales a Clarín , a Camila Belén Montesino -una mujer de 1,60, piel blanca, ojos oscuros y cabello castaño claro- la vieron por última vez en la calle Lago Nonthue , entre Lago Espejo y Lago Escondido.

Ella estaba junto a su hijo Carlos , un bebé de piel blanca, cabello rubio y ojos marrones.

Según pudo confirmar Clarín fue el padre del menor y ex pareja de Montesino quien el viernes realizó la denuncia, luego de intentar contactarse con ella sin resultado y de no encontrarla tampoco en su casa.

Fuentes vinculadas al caso señalaron a Clarín que la joven vivía en un contexto de suma vulnerabilidad con su bebé, pero que también tenía otros hijos muy pequeños que no se sabe si serían de la misma pareja.

La investigación avanza entre algunos interrogantes que pueden ser clave en la búsqueda.

¿Cómo vivían Camila y sus hijos dentro de la vivienda? Los investigadores apuntan a que era una familia con problemas de distintos tipos, incluyendo consumos de drogas .

¿Hubo situaciones previas que pudieron ser una alerta? Clarín pudo saber que días antes de la desaparición la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente en Neuquén recibió una denuncia de un familiar afirmando que en el domicilio de Montesino había armas .

El Ministerio Público Fiscal realizó el allanamiento el 29 de abril, pero no encontró nada . Dos días después se hizo la denuncia de la desaparición de Camila y el bebé.

¿Cuál era el trato entre Montesino y su ex pareja? La joven de 27 años estaba separada desde hacía tiempo del padre del bebé. Fuentes de la investigación indicaron que ella ya estaba en otra relación y que había cambiado de entorno .

No está claro si los otros hijos menores quedaron a cargo de algún familiar o de la Defensoría.

La investigación por la desaparición de la mujer y su hijo quedó a cargo de la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N°5 de Rincón de los Sauces y de la Fiscalía Única local, que inició una causa por presunta desaparición de personas.

Rocío Rivero, la fiscal del caso, dispuso medidas para avanzar con la investigación. Primero solicitó entrevistas a los familiares de la mujer desaparecida y pidió que las empresas de transportes analicen sus registros para ver si emitieron pasajes a Montesino en los últimos días.

Además, la fiscal pidió un informe a la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente en Neuquén, que previamente recibió la denuncia de un familiar del bebé. Asimismo, solicitó un informe a la Municipalidad de Rincón de los Sauces, que también brindó asistencia a la familia cuando se realizó el allanamiento.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín