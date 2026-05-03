Un turista salió a pescar y murió al caer al agua desde un dique

Un turista chileno de 51 años murió este domingo al mediodía al caer en un dique en Mendoza cuando estaba pescando con su hermano, que intentó salvarlo, y un menor.

La tragedia ocurrió en el Dique Agua del Toro, que se encuentra sobre la Ruta 101 a 84 kilómetros al oeste de San Rafael. La identidad de la víctima no fue revelada.

Según la prensa local, los tres habían llegado en horas de la mañana en un Fiat Palio para pescar y, cerca de las 11.30, el turista se retiró hacia la zona de sanitarios.

Instantes después, su hermano escuchó un ruido que pareció ser una caída y, cuando se acercó, se dio cuenta que su familiar había caído al agua. De inmediato, se arrojó al lago para intentar rescatarlo , pero no pudo.

Según el reporte oficial, debido a la profundidad y las condiciones del lugar, no logró sostenerlo y observó cómo el hombre se sumergía por completo.

Las autoridades fueron alertadas y se acercaron hasta el lugar personal policial y una dotación del Cuerpo de Bomberos.

Debido a la zona donde se encontraba el cuerpo, fue necesaria la intervención de buzos tácticos , quienes realizaron las maniobras de inmersión para localizar y sacar al cuerpo, indicó Diario Uno.

El personal médico confirmó el fallecimiento del turista una vez que el cuerpo fue llevado a la superficie.

Los peritajes preliminares buscan determinar si la caída se produjo de manera accidental por un resbalón o si existió alguna descompensación previa que provocara la pérdida de equilibrio del hombre, reportó el mismo medio.

En el caso tomó intervención el ayudante fiscal en turno, quien dispuso el inicio de las actuaciones bajo la carátula de "averiguación muerte".

Se ordenaron las medidas de rigor, que incluyen el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense para la realización de la necropsia correspondiente, lo que permitirá confirmar fehacientemente la causa del deceso.

Fuente: Clarín