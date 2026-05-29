LA COSTA: Se entregaron caballos al Centro de Rescate y Rehabilitación Equina

ZONALES





La Municipalidad de La Costa realizó la entrega oficial de 18 caballos a la Asociación Civil Centro de Rescate y Rehabilitación Equina (CRRE). Se trata de ejemplares que se encontraban bajo custodia en el predio municipal dispuesto para tal fin, luego de haber sido secuestrados por incumplimiento de las normativas vigentes en materia de tenencia responsable, resguardo animal y seguridad pública.





De este modo, siguiendo lo establecido en el Decreto Municipal Nº 520 que define los procedimientos de intervención, se llevó a cabo la firma del acta de entrega de los animales. La reunión se realizó en la Secretaría de Ordenamiento Urbano y Control con la presencia del responsable del área, Adrián González; el presidente del CRRE, Matías Diéguez Aveiro; y la abogada representante del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, Dra. Natalia Rama, quien prestó colaboración en las gestiones articuladas entre el municipio y la institución.





La entrega de los caballos a la Asociación Civil (Legajo N° 1/213724) garantiza el resguardo, la recuperación y la correcta rehabilitación de los ejemplares, cumpliendo con las políticas de protección y bienestar animal que impulsa el gobierno municipal.









EL TRABAJO DEL MUNICIPIO PARA EL CUIDADO DE LOS EQUINOS





En el marco de las acciones para el control de caballos sueltos en la vía pública, la regularización de alquileres y el cuidado de la sanidad animal, la Municipalidad de La Costa impulsa la implementación del Documento Único Equino (DUE) para la identificación electrónica y la trazabilidad de cada ejemplar, tal como establece la Ley Provincial 13.627.





El DUE se basa en un chip que se implanta en el caballo, con sus datos identificatorios y los de su propietario. Así se reemplaza la marca a fuego por un sistema incruento, auditable y verificable que asocia al animal con su dueño de manera inequívoca.





Cuando se encuentra un caballo suelto y sin identificación en la vía pública, el animal es trasladado al predio municipal ubicado en la zona del Triángulo del Tuyú, donde se lo aloja mientras se intenta hallar a su dueño. Con la gestión del intendente Juan de Jesús, dicho espacio fue organizado, perimetrado y equipado con bebederos, comederos y otros elementos que contribuyen al bienestar de los equinos.





Una vez identificado el propietario del animal, se le realiza un acta de infracción que es elevada al Juzgado de Faltas. El infractor debe presentarse en el Juzgado, pagar la multa y luego colocarle el chip al caballo, que pasa a tener el DUE. El costo de colocación corre por cuenta del propietario que, al cumplir con todos los pasos, puede recuperar el caballo.