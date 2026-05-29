PINAMAR: Mañana sábado se realizará una correcaminata por los buenos tratos

ZONALES





En el marco del Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar, que se conmemora cada 2 de mayo, la Dirección de Desarrollo Integral de las Juventudes llevará adelante una correcaminata comunitaria con el objetivo de visibilizar esta problemática y promover la construcción de vínculos basados en el respeto y el buen trato.





La actividad se realizará el sábado 30 de mayo a las 15:00 horas, con punto de encuentro en la Plaza de la Calesita, ubicada en Av. Central y Av. La Plata, en Ostende.





La propuesta será abierta a toda la comunidad y tendrá carácter no competitivo, invitando a los participantes a caminar, trotar o correr a su propio ritmo. Durante la jornada se promoverán mensajes vinculados a la empatía, la inclusión social, el respeto y la convivencia saludable. Además, se convocará a los asistentes a participar con carteles, remeras o consignas alusivas a la temática.





El acoso escolar constituye una forma de violencia que impacta negativamente en la salud emocional, social y física de niños, niñas y adolescentes. Si bien suele manifestarse principalmente en el ámbito educativo, esta problemática atraviesa distintos espacios de la vida cotidiana, por lo que resulta fundamental fomentar el buen trato y la convivencia respetuosa en toda la comunidad.





La iniciativa busca generar un espacio de encuentro, sensibilización y reflexión colectiva, fortaleciendo redes de cuidado entre pares, familias e instituciones, e impulsando la participación activa de toda la sociedad en la prevención de situaciones de violencia.





La actividad se desarrollará en articulación con la Secretaría de Desarrollo Humano, promoviendo el trabajo conjunto y la corresponsabilidad entre áreas para la garantía de derechos y la construcción de comunidades más inclusivas y respetuosas.