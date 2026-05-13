La contundente reacción de Agustín Bernasconi tras los rumores de romance con Wanda Nara

Tras varios rumores, esta semana Wanda Nara terminó por confirmar su separación de Martín Migueles . Sin embargo, las versiones de que habría vuelto a encontrar el amor no tardaron en hacerse eco. Según Yanina Latorre, habría algo entre ella y Agustín Bernasconi , su coprotagonista en ¿Querés ser mi hijo? , la película que actualmente ambos están rodando en Montevideo, Uruguay. A partir de esto, el cantante rompió el silencio, habló del tema y dejó las cosas en claro.

En la emisión del martes 12 de mayo de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre dijo que Wanda Nara estaría con Agustín Bernasconi en Uruguay. “Ahí empezaron los quil***s con Migueles, cuando él se enteró de que iban a estar juntos después del filtreo que tuvieron. Me dicen que quedó esa calentura, de las fotos y los mensajes. Eso lo enojó a Migueles y empezaron a pelear y ella lo termina de limpiar ”, señaló. “Parece que hay mucha escena de sexo en la película y en esas escenas ambos se calentaron y después se fueron al cuarto de hotel”, agregó la conductora.

A partir de esto, Bernasconi reaccionó y aclaró los tantos. “ ¡Esto es mentira! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso”, escribió a modo de respuesta a un recorte de los dichos de Latorre que subió la cuenta de X de América TV. Asimismo, en su perfil expresó: “Hola, no suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy grabando una película y nada más que eso”.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, luego de publicar sus descargos, ambos fueron eliminados . Esta acción no pasó inadvertida y sembró nuevas teorías sobre el vínculo que tienen.

Esta semana, y en medio del escándalo judicial de Martín Migueles , Wanda Nara le confirmó a Yanina Latorre vía comunicación telefónica que llevaba un mes separada. “El problema fue que, cuando decidí hacer la película en Uruguay, a él le dio celos porque le terminé blanqueando la situación con Agustín Bernasconi . Ahí quedamos en que si me iba afuera a trabajar, me separaba”, le dijo a la conductora. Por su parte, Majo Martino aseguró que el productor pidió explícitamente que Migueles no viajara a Montevideo porque “podría distraer a Wanda durante las escenas subidas de tono que tenía que hacer ella con Bernasconi” .

Un par de días antes, en diálogo con Pía Show para LA NACION , Bernasconi habló sobre el proyecto actoral que iba a realizar con Wanda Nara. Admitió que ya se conocían, pero que se enteró de que iban a coprotagonizar la película juntos al final del proceso de audición. “Hice una serie de castings y me decían que era para un proyecto con una figura conocida, pero, por lo general, no te suelen decir con quién. Fue recién en el callback con el director que me cuentan. Obviamente que me interesó y dije: ‘¡Qué desafío va a ser esto!’. Ir a grabar a Uruguay, la historia que está buenísima, y actuar con Wanda. No la conozco a ella actuando, entonces sabía que iba a estar divertido “, expresó el cantante.

La película que reúne a Nara y Bernasconi es ¿Querés ser mi hijo? , dirigida por Hernán Guerschuny. Se trata de una remake del film mexicano de 2023 del mismo nombre. La conductora es Lucía, una mujer de 40 años que, tras descubrir una infidelidad, reconstruye su vida desde cero y regresa a su departamento de soltera. Allí conoce a su vecino Javier, de 23 años, a quien le pide que se haga pasar por su hijo en una entrevista laboral. A partir de esto, lo que empieza siendo una mentira termina por convertirse en un inesperado vínculo amoroso. El rodaje se lleva a cabo actualmente en Montevideo y hasta el momento no hay fecha de estreno confirmada, aunque se estima que podría ser a fin de año.

Fuente: La Nación