La caída de la banda que robó 22 camionetas 4x4 de la misma marca y mismo modelo en Belgrano y Núñez

La mayoría de los golpes ocurrió en Belgrano . Pero hubo robos también en Núñez , Caballito y Villa Urquiza , entre otros barrios de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo de la banda siempre eran el mismo: camionetas marca Toyota, modelo Hilux . En 13 meses, entre febrero de 2025 y marzo pasado, la organización criminal sustrajo 22 vehículos 4x4 .

Ahora, tras una investigación de detectives de la Policía de la Ciudad, los integrantes de la banda están tras las rejas. “El exhaustivo análisis realizado por personal policial permitió poner al descubierto el funcionamiento de una empresa criminal que opera, desde hace bastante tiempo hasta la actualidad en la sustracción de camionetas Toyota Hilux en el radio de la ciudad de Buenos Aires. Cada una de los delincuentes señalados a lo largo de la pesquisa y del presente dictamen, cumple un rol fundamental para que la aceitada mecánica delictual opere con total normalidad e impunidad, generado altos réditos económicos para quienes tomen parte en la planificación, ejecución y comercialización de los vehículos seleccionados por los integrantes del grupo", se sostuvo desde la Fiscalía Descentralizada de Núñez-Saavedra, dependencia conducida por el fiscal José María Campagnoli , al solicitar las detenciones de los sospechosos y una serie de allanamientos.

El objetivo de la “empresa criminal” era apropiarse de camionetas estacionadas en la vía pública. Los ladrones, según el expediente judicial, lograban entrar y encender las camionetas por medio de dispositivos electrónicos de intrusión, como repetidores de señal, clonadores de llaves inteligentes y emuladores que suplantan la comunicación entre la llave original y el sistema de encendido.

“Este tipo de tecnología permite el arranque del vehículo sin necesidad de dañar físicamente ni la cerradura, ni los sistemas de encendido tradicionales, lo cual es característico de hurtos cometidos por bandas con acceso a medios electrónicos de alta complejidad”, se explicó en el citado dictamen del Ministerio Público Fiscal.

Una de las camionetas sustraídas fue hallada en el municipio de Mairana, en la provincia boliviana de Florida, según información que recibió la División Asuntos Internacionales del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA).

De la investigación que permitió identificar a los sospechosos participaron detectives de la División Sustracción Automotores de la Policía de la Ciudad, quienes contaron con la colaboración de personal de la División Anillo Digital de la misma fuerza de seguridad.

Según explicó el juez nacional en lo criminal y correccional Alfredo Godoy en la resolución donde hizo lugar al pedido de detenciones presentado por el equipo del fiscal Campagnoli, una vez que los ladrones lograban abrir y encender las camionetas, se trasladaban hacia el conurbano bonaerense retiraban la Unidad de Control de Motor, conocida como ECU, que habían colocado en reemplazo de la original, utilizada para vulnerar el sistema de encendido original del vehículo, “para reutilizarla en la sustracción de otra camioneta Toyota Hilux o Toyota SW4″.

Según sostuvo en la citada resolución el magistrado, “este procedimiento es común entre organizaciones delictivas especializadas, que operan con unidades electrónicas previamente programadas para múltiples objetivos. De esta manera y con el fin de no ser descubiertos, dejaban ‘enfriando’ los vehículos en algún sitio del territorio bonaerense por un período de observación, para saber si eran localizadas por un dispositivo de rastreo”.

Los detectives policiales pudieron determinar el inmueble donde la banda llevaba las camionetas robadas. Se trataba de una propiedad situada en Tristán Suárez, en el partido de Ezeiza, “donde permanecían hasta su comercialización en el mercado ilegal”, se consignó en el dictamen del Ministerio Público Fiscal.

Si bien la causa comenzó el 7 de mayo de 2025 con la denuncia de una víctima a la que le sustrajeron la camioneta Toyota Hilux que había dejado estacionada en Cuba al 3400, en Núñez, se determinó que los sospechosos ya habían cometido robos en similares en febrero de ese mismo año.

En la casa de Tristán Suárez donde se sospechaba que la banda “guardaba” los vehículos robados fueron secuestradas tres camionetas 4x4 sustraídas en la ciudad de Buenos Aires. También se halló un inhibidor de señal, utilizado para abrir los “objetivos”.

“Tal como fuera registrado por numerosas publicaciones periodísticas y constatado por esta propia fiscalía en otros procesos previos, el específico tipo de vehículo se sustrajo en varias oportunidades es comúnmente perseguido por organizaciones criminales de relevancia, que montan una cadena delictiva que abarca desde la sustracción hasta la reducción de estos vehículos (que, en casos, incluye su traslado hasta traspasar las fronteras del país para facilitar su comercialización posterior)”, se afirmó en el citado dictamen.

En uno de los teléfonos celulares secuestrados en poder de uno de los sospechosos se obtuvo información de importancia para la causa. Por ejemplo, en el historial de búsquedas de Internet se encontraron 2716 registros de búsquedas relacionadas con “clonación y cortes de llaves de vehículos” y otros 43 ingresos en una base de datos donde se puede obtener, a partir de la chapa patente, marca, modelo y año de fabricación de vehículos.

“Resulta cuanto menos llamativo que la mayoría de los dominios compulsados se corresponden con camionetas Toyota Hilux que, alguna de ellas, figuran como sustraídas en el sistema interno de la Policía de la Ciudad”, según el expediente judicial.

También, a partir del análisis forense del teléfono celular, se recuperaron chats donde quedaron registrados viajes de los sospechosos por el interior del país, como a la ciudad de Resistencia, en Chaco, presumiblemente para vender las camionetas robadas.

También, en una de las conversaciones, uno de los sospechosos advirtió que personal policial estaba tras sus pasos. “Anda la gorra por acá”, avisó uno de los integrantes de la banda. Ya era tarde. Ahora están tras las rejas.

Fuente: La Nación