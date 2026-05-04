La angustia de una joven que sufrió una brutal paliza en una estación de servicio: “Aún no sé por qué me pegó”

El 7 de junio de 2025 , Guadalupe vivió una noche que le cambió la vida para siempre. Salió a bailar con una amiga y terminó internada con traumatismo de cráneo , esguince en el pie derecho y piezas dentales fisuradas.

Todo sucedió en una estación de servicio de Comodoro Rivadavia , cuando una joven con conocimientos en artes marciales la atacó brutalmente apenas entró al lugar.

“Entraron estas dos personas y, sin mediar ningún tipo de palabra , comenzaron a agredirme. Primero, la chica de rojo me dio una patada en la boca , me caí y después comenzó a pegarme en distintas partes del cuerpo”, relató Guadalupe en diálogo con ADNSur.

La agresión solo se detuvo porque otras personas intervinieron . “Si no hubieran estado, el desenlace podría haber sido otro”, reconoció.

Las consecuencias no tardaron en confirmarse. Guadalupe sufrió traumatismo de cráneo, lesiones en el rostro, un esguince en el pie derecho y piezas dentales fisuradas. Fue asistida de urgencia y después, junto a su mamá, realizó la denuncia que dio inicio a la causa judicial.

Desde entonces, la investigación quedó en manos de la fiscalía, que imputó a la agresora por lesiones leves y fijó una audiencia clave para el próximo 15 de mayo . Sin embargo, el paso del tiempo no trajo respuestas para la víctima.

“Aún no sé por qué me pegó ”, señaló Guadalupe. En una de las instancias judiciales, la acusada optó por no declarar, lo que profundizó la incertidumbre.

Y advirtió: “Es como si esto pudiera pasarle a cualquiera, por cualquier cosa . Lo miraste al novio y te pegó, no le gustó tu color de zapatillas y te pega. Es una persona peligrosa para la sociedad y violenta”.

La joven no solo busca justicia por su caso. También intenta poner el foco en un problema más amplio: la naturalización de la violencia.

“No sé cuántas cosas más tienen que pasar para que entendamos que una patada en la cabeza puede matar a una persona”, advirtió Guadalupe. Y agregó: “Yo hoy puedo contarlo, pero hay personas que recibieron golpes en la cabeza y murieron. No es ser trágico, es ser consciente ”.

A días de la audiencia clave, Guadalupe insiste en que su caso no debe quedar en el olvido y reclama que la Justicia actúe para evitar que hechos similares se repitan.

Fuente: TN