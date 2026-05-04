Encontraron en Río Negro a la mujer que había desaparecido junto a su bebé de 4 meses

La búsqueda de Camila Montesino llegó a su fin este lunes, debido a que la mujer se presentó en una comisaría de Río Negro junto a su bebé.

El caso comenzó a ser investigado a partir de una denuncia realizada por el padre del nene, que derivó en un examen toxicológico clave. El resultado fue positivo y encendió las alarmas tanto en el entorno familiar como en la Justicia. A partir de ese momento, el caso tomó un giro drástico.

Según indicaron a TN fuentes cercanas a la investigación, por ese motivo, Camila - a quien vinculan con el consumo y la presunta comercialización de drogas— habría decidido irse ante la posibilidad de perder la tenencia de su hijo.

Pero no lo hizo sola. La mujer desapareció junto con el bebé de cuatro meses y con su nueva pareja, Guillermo Alan Amir Zumelzu .

“En el momento que querían internar al bebé para desintoxicarlo, la mamá se fugó del hospital”, detalló el comisario Marcelo Campos. Y agregó: “Se fue de Rincón de los Sauces porque presuntamente corría riesgo su vida ”.

La principal preocupación de los investigadores es el estado de salud y la seguridad del menor, que quedó en medio de una situación compleja.

Según pudo saber TN , la mujer se presentó en una comisaría junto al nene, y ambos estarían en buen estado de salud.

Este mecanismo fue creado a partir de la desaparición de Natalia Ciccioli , de 12 años, en San Martín de los Andes, el 16 de enero de 1994. En ese entonces, la denuncia por desaparición de personas requería esperar 48 horas, pero la gravedad del caso impulsó el desarrollo de un sistema más ágil.

La ley 2705, promulgada el 30 de junio de 2010, establece que la Policía debe activar de inmediato la alerta , difundir la búsqueda en todos los medios y redes sociales y pedir la colaboración de la ciudadanía ante la desaparición de niñas, niños o adolescentes menores de 18 años. El protocolo además exige que la víctima esté en peligro y que la información disponible sea útil para la localización.

El aviso incluye datos sobre la persona desaparecida y los canales de contacto con las autoridades. Además, la alerta se difunde con un sonido distintivo para que toda la comunidad esté atenta y pueda aportar información.

Fuente: TN