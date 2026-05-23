Kicillof hizo un video en una zona fría para criticar el recorte de subsidios que impulsó Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , hizo un video en la localidad de Tornquist , en el suroeste del distrito, para criticar el proyecto de recorte de “zonas frías” que logró aprobar el oficialismo en la Cámara de Diputados esta semana. Así, calificó el proyecto de Javier Milei de “cruel” e “ignorante” y le pidió al Senado que lo frene.

Vestido de con una campera de abrigo negra, un cuello para el frío y con vapor que sale de su boca por la helada de la mañana, el mandatario provincial introdujo: “Bueno, son las 9 de la mañana, estamos en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y está haciendo 4°, fin de mayo, y así en buena parte del territorio, y así marcan las estadísticas".

Tras ello, apuntó a la iniciativa libertaria, que saca a casi toda la provincia de Buenos Aires de la zona fría (a excepción del extremo sur, en la frontera con Río Negro), que se había incorporado en 2021 , durante el gobierno de Alberto Fernández.

“La verdad es que estamos ante una situación muy complicada porque el gobierno de Milei quiere quitar la zona fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país a más de 3.000.000 de hogares , una tarifa especial que está vinculada justamente a las condiciones climáticas”, continuó Kicillof, que disputa el liderazgo del peronismo y define su rol político para el 2027.

En paralelo, aseguró que en algunos lugares los aumentos de las tarifas de luz y gas, en caso de aprobarse en el Senado, llegarán al 100%. “Estamos ante una situación donde buena parte de las familias en la provincia de Buenos Aires, más allá de su condición económica, está con complicaciones, está endeudada, no puede pagar alquiler, alimentos, combustible, pero tampoco tarifas de luz y gas” , insistió.

En el texto de su posteo, Kicillof acotó, con un pedido a la Cámara alta: “Tornquist, 9 de la mañana, 4 grados. Como acá, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno. Por crueldad, por ignorancia, el Gobierno nacional vuelve a complicarle la vida a los argentinos. El Senado tiene que rechazar este proyecto”.

El proyecto libertario disminuye las zonas frías en once provincias . Ahora deberá ser debatido por el Senado.

En la Cámara baja todos los capítulos resultaron aprobados. A cambio, el Gobierno se comprometió a subsidiar la energía eléctrica en provincias del norte y el litoral . Con esta medida, el Gobierno persigue un ahorro fiscal de $272.000 millones. En las zonas afectadas por el recorte, las facturas para residencias e industrias podrían aumentar al menos un tercio.

La iniciativa elimina el subsidio automático para usuarios de ingresos medios y altos en gran parte del interior del país y lo mantiene sin filtro de ingresos solo en la Patagonia, la Puna y Malargüe , aunque con una cobertura menor porque deja afuera los costos de transporte y distribución.

Además, cambia el sistema de pagos del gas, habilita al Ejecutivo a modificar el recargo que financia el fondo fiduciario, crea un esquema para saldar deudas eléctricas con Cammesa , extiende beneficios fiscales para energías renovables hasta 2045 y elimina regímenes de promoción para el sector hidrocarburífero.

Fuente: La Nación