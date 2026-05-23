Victoria Villarruel no fue invitada al tedeum por primera vez desde que es vicepresidenta

Victoria Villarruel no estará presente en el tradicional Tedeum del próximo 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, adonde sí llegará la plana mayor del gobierno libertario, con Javier Milei a la cabeza. Desde el entorno de la vicepresidenta, de ferviente fe católica, aclararon este sábado que su ausencia se debe a que no fue invitada por la Casa Rosada a participar de la misa.

Estrechos colaboradores de Villarruel hicieron circular hoy un mensaje que decía: “La invitación al Tedeum del 25 de mayo próximo la cursa formalmente la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial. La vicepresidenta de la Nación no ha sido invitada” .

En otras palabras: que no va a estar el lunes en la Catedral porque la secretaria general, Karina Milei , no le mandó el convite.

Esta es la primera vez en lo que va de la gestión libertaria que Villarruel no asiste al Tedeum. El año pasado, el quiebre en la cúpula del Gobierno era indisimulable y el Presidente no la saludó durante la ceremonia, pero sin embargo Villarruel se mostró allí.

En 2024, cuando la administración de Milei recién arrancaba, Villarruel ya exponía ciertas fricciones con Karina Milei pero fue aferrada del brazo del Presidente hasta la Catedral desde la Casa Rosada.

Este lunes, los ministros también se verán en Balcarce 50 para luego caminar hasta la Catedral.

Ante esta nueva disputa, desde la Iglesia aclararon a LA NACION que las invitaciones al Tedeum son “responsabilidad exclusiva” de la Presidencia . “El Presidente le solicita al arzobispo la celebración y, una vez aceptada, todo lo que refiere a invitaciones, protocolo y seguridad corre por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia. El Arzobispado solo interviene en lo litúrgico: la celebración, los ritos, los cantos. Las tarjetas de invitación y la asignación de lugares son competencia exclusiva del ceremonial presidencial”, explicaron.

De momento, desde el Gobierno evitaron hacer comentarios sobre la decisión de no llamar a la vice a participar del Tedeum.

En tanto, este año sí cambiará la vinculación con Jorge Macri. Una de las imágenes que dejó la ceremonia de 2025 fue no solo que Milei no saludó a Villarruel sino que también lo desairó al jefe de Gobierno porteño.

Tras eso, ambos mandatarios recuperaron la relación y Jorge Macri está dentro de los invitados este 2026 a la Catedral. Según confirmaron fuentes del gobierno porteño a LA NACION , el alcalde desembarcará junto a su esposa, María Belén Ludueña, y a los integrantes del Gabinete de la Ciudad.

Asimismo, esta semana en la Casa Rosada dejaban trascender que este año habrá saludo con el jefe de Gobierno.

Tal como contó LA NACION , Milei arribará a la Catedral junto a su Gabinete, con excepción de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que viajará al Vaticano para un encuentro del área educativa con el papa León.

Desde la Catedral, cuando termine el Tedeum, los integrantes del Gobierno se trasladarán hacia el Cabildo . Allí está previsto que canten el Himno Nacional y que después retornen a la Casa Rosada para una reunión de Gabinete.

El jueves, Pettovello y el canciller Pablo Quirno estuvieron reunidos con el presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Raúl Pizarro.

En ese cónclave se habló de la agenda social, un tema que se espera que atraviese la Homilía de García Cuerva el lunes, pero también se conversó sobre el esperado viaje del papa León a la Argentina.

La expectativa aumentó al día después, el viernes, cuando Quirno se tomó una foto con Milei en Olivos y comentó: “Vine a reunirme con el Presidente par a darle ‘la buena noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera… Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y viva la libertad carajo".

A eso, el Presidente respondió “se viene” con emojis de leones.

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Fuente: La Nación