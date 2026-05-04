Kicillof busca hacer pie en Córdoba, un territorio hostil: el plan con las nuevas canciones y la tensión con Llaryora

En su propósito de dar otro paso en la construcción de su candidatura presidencial, Axel Kicillof se prepara para desembarcar esta semana en uno de los territorios más adversos al kirchnerismo. El gobernador bonaerense buscará empezar a revertir con sus “nuevas canciones” el panorama en Córdoba, la provincia en la que arrasó Javier Milei en el balotaje de 2023, aunque en los últimos meses cayó la imagen del Presidente en el distrito.

Acompañado por el sindicalista Héctor Daer, Kicillof tiene previsto asistir este viernes al congreso nacional anual de ATSA -el gremio de Sanidad- en La Falda. Aunque por los apremios de la gestión y la reactivación de la interna con La Cámpora la salida a Córdoba y por lo tanto la agenda completa terminará de confirmarse entre lunes y martes, entre las posibles actividades también figuran la firma de convenios con la Universidad Nacional, la tecnológica y el municipio de Cosquín.

En una provincia con buena parte del electorado con impronta antikirchnerista, Kicillof encadenó acciones previas para preparar el terreno , con la participación de manera virtual en un acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Carlos Paz organizado por el ex senador Carlos Caserio, y al que asistió el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso. Luego dio una entrevista a La Voz del Interior.

“El enojo más que con el peronismo es con su representación porteña, más allá de que votan mayoritariamente a Macri y a Milei. Apuntamos a reconstruir la relación con la gente de manera directa, sin intermediarios” , remarcó un integrante del Gabinete la conveniencia del encuentro sindical como marco de su arribo a Córdoba: “Para no quedar atados a ninguna configuración política en particular”.

Kicillof y Martín Llaryora tienen buena relación “personal e institucional” , coincidieron desde ambos campamentos, aunque no compartirán actividades. Con el foco en ir por su reelección el año próximo, el gobernador cordobés procura evitar cualquier indicio de confluencia con su par bonaerense, al que en Córdoba mayoritariamente lo asocian con Cristina Kirchner, más allá de la disputa y la relación rota con la ex presidenta desde hace un tiempo.

“Si viniera por motivos de gestión, Martín lo recibiría como a cualquier gobernador o al Presidente. Como viene por actividades partidarias, no está en agenda que se crucen en ninguna actividad ”, contaron cerca de Llaryora. Milei alcanzó el 74% en el balotaje de 2023 en Córdoba, la diferencia más amplia de todo el país sobre Sergio Massa. En las legislativas de 2025 se impuso con 42% , segundo quedó Juan Schiaretti con 28%, luego Natalia de la Sota con 8% y detrás el kirchnerista Pablo Carro, con 5%, sin conseguir renovar su banca.

Tanto en la gobernación de Córdoba como los armadores de Kicillof en el distrito señalan una caída de entre 18 y 20 puntos en la imagen de Milei en los últimos meses, aunque aun así el Presidente conserva un apoyo cercano al 45%. Más allá de que Llaryora se concentrará en el escenario provincial y recién después en todo caso moverá sus fichas a nivel nacional, públicamente expresará mayor sintonía con otras vertientes del peronismo como el sector que armó el viernes el acto en Parque Norte o el sanjuanino Sergio Uñac, que también planea una visita a Córdoba para las próximas semanas. Llaryora, a su vez, mantuvo una reunión con Dante Gebel.

“Nuestra prioridad es consolidar la gestión. Después, coincidimos en el discurso con los que plantean la importancia del orden fiscal pero con un programa productivo. Vemos con buenos ojos lo que no tenga que ver con el kirchnerismo dentro del peronismo y lo que no tenga que ver con el mileismo afuera” , plantearon desde el llamado cordobesismo.

“Como dice Axel, éste es un año de construcción. Estamos en un proceso de organización y en Córdoba si te presentás como kirchnerista estás complicado. El MDF se presenta como algo distinto, tenemos que ir con las nuevas canciones ”, reconoció un dirigente peronista de largo recorrido en la provincia. Kicillof también cultiva el diálogo con De la Sota, la diputada nacional con perfil opositor y de vínculo con Sergio Massa, en su propósito de hacer pie en el segundo distrito del país en cantidad de electores.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín