Nueva encuesta en una provincia clave para la elección 2027

En el rotundo triunfo del balotaje presidencial 2023 , Santa Fe resultó una de las provincias clave para Javier Milei . Tercera en cantidad de votantes a nivel nacional, sólo detrás de Buenos Aires y Córdoba, el libertario barrió allí a Sergio Massa con más del 60% de los votos. Por eso hoy, probablemente suene alguna alarma por la caída en la imagen del Gobierno que también se expresa allí.

Así lo refleja un estudio provincial de GyC Comunicaciones , que llegó a Clarín a través de la oficina de prensa de la gobernación local que maneja el radical Maximiliano Pullaro . El trabajo tiene datos nacionales y provinciales.

Se trata de un relevamiento de 1.846 casos , entrevistado en Santa Fe entre el 8 y el 18 de abril. Los resultados se presentaron con +/- 2,2% de margen de error.

De entrada, un dato interesante aparece cuando se pregunta a los vecinos por los principales problemas de la provincia . Y allí, pese a las mejoras en el combate al delito, sigue figurando primera la "inseguridad" ; cuando a nivel nacional, en general, prevalecen otras preocupaciones como el desempleo o la corrupción.

Luego, viene una primera comparación entre Milei y Pullaro , y en este caso, el gobernador sale un poco mejor parado. Se pregunta por sus gestiones, y el radical queda con un balance positivo (49% aprueba y 45% desaprueba), mientras el libertario tiene saldo negativo (+ 41% y - 53%).

Buen dato para el mandatario local, que luego de coquetear con la idea de una proyección nacional, ya decidió que buscará la reelección , luego de haber logrado una reforma constitucional que lo permite . Pullaro formó parte en 2025 del frustrado armado del centro de Provincias Unidas .

Luego, cuando se pregunta por el rumbo de la provincia y la nación , el resultado repite la misma lógica que la aprobación de las gestiones, con mejores números para el gobernador que para el Presidente.

La encuesta también trae dos rankings de imágenes , donde se comparan a dirigentes locales y nacionales . Con datos interesantes para destacar.

A nivel nacional, y como ya sucede en otros sondeos , la senadora Patricia Bullrich (+ 50% y - 46%) supera al presidente Milei (+ 45% y - 53%). Debajo se ubican:

Todos completan el 100% con porcentajes de "ns/nc".

A nivel local , lidera el gobernador Pullaro (+ 53% y - 42%) y comparte el podio con dos peronistas: el senador Marcelo Lewandowski (+ 39% y - 30%) y el exgobernador Omar Perotti (+ 38% y - 47%). Un dato curioso aquí es que midieron al periodista y conductor Alejandro Fantino .

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín