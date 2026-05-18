Kant: “Si castigás a un chico por ser malo y lo premiás por bueno, hará lo correcto solo por la recompensa”

“ Si castigás a un chico por portarse mal y lo premiás por portarse bien, va a hacer lo correcto solo por la recompensa ”. La frase de Immanuel Kant , el filósofo alemán que marcó un antes y un después en la historia del pensamiento, vuelve a estar en el centro de la escena. En pleno siglo XXI, cuando el debate sobre la educación está más caliente que nunca, sus palabras generan ruido y obligan a repensar cómo se forman los valores.

Para Kant , la moral de un chico no puede depender de incentivos , regalos o castigos . Su filosofía, que es la base de la ética moderna, sostiene que las acciones correctas deben surgir del deber y la convicción , no del beneficio personal.

Cuando una persona actúa bien solo para recibir una recompensa o evitar un castigo, su conducta no nace de la conciencia ni de la moral, sino de un condicionamiento externo . Así, el riesgo es criar adultos que solo hagan lo correcto si hay algo para ganar o perder.

El pensador alemán defendía que la verdadera ética nace de principios universales , no de intereses individuales. Para Kant, hacer lo correcto debería ser una decisión consciente y autónoma, no una reacción a estímulos como premios o castigos.

Por eso, advertía que educar únicamente con recompensas y sanciones puede limitar el desarrollo natural de la moral. “ Se incita desde chicos a moverse solo por interés ”, advertía, y esa lógica puede acompañar a la persona durante toda su vida.

Esto no significa eliminar por completo los premios o las consecuencias, sino repensar su lugar en la educación . La clave, según Kant y muchos expertos actuales, está en fomentar valores como la responsabilidad, la empatía y la autonomía. Así, los chicos pueden actuar bien porque creen en eso, no porque esperan algo a cambio.

Hoy, cada vez más especialistas cuestionan el uso excesivo de recompensas. Señalan que pueden generar dependencia y, a la larga, reducir la motivación genuina. El desafío es enorme: formar personas que hagan lo correcto porque lo sienten, no porque lo esperan de afuera .

Fuente: TN