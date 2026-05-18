Qué revela de tu personalidad mirar la misma serie o película una y otra vez, según la psicología

Mirar la misma serie o película una y otra vez es más común de lo que parece, aunque muchas personas crean que siempre hay que buscar contenido nuevo para entretenerse. Desde la psicología , este comportamiento puede estar relacionado con la necesidad de confort emocional, regulación del estrés y búsqueda de seguridad en momentos de cansancio o incertidumbre.

Según distintos especialistas en comportamiento y emociones, volver a ver historias conocidas genera una sensación de familiaridad que puede ayudar al cerebro a relajarse. Saber qué va a pasar, cómo termina una escena o qué dirá determinado personaje disminuye la tensión y produce una sensación de control emocional.

A nivel emocional, repetir una película o serie favorita puede funcionar como una especie de refugio mental. Las historias conocidas generan predictibilidad y eso puede ayudar a reducir la ansiedad cotidiana o el agotamiento emocional.

Además, algunos psicólogos explican que este hábito suele estar asociado con personas nostálgicas o sensibles a los recuerdos emocionales. Volver a consumir determinado contenido puede reconectar a la persona con momentos específicos de su vida, vínculos afectivos o sensaciones de bienestar.

También puede existir un componente de autorregulación emocional : cuando alguien atraviesa estrés, cansancio o sobreestimulación, elegir algo conocido evita el esfuerzo mental de adaptarse a nuevas historias o estímulos.

En definitiva, mirar repetidamente una misma serie o película no implica falta de creatividad ni dificultad para probar cosas nuevas. En muchos casos, puede ser una forma de descanso emocional, una búsqueda de seguridad o una manera de reconectar con emociones agradables. La clave está en entender que el entretenimiento también puede cumplir una función afectiva y no solo de novedad.

Fuente: TN