Juicio por la muerte de Maradona: fuertes cruces por las intervenciones de Luque y una decisión del tribunal

Un tenso cruce entre los acusadores y las defensas se dio en el comienzo de la undécima jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, luego de que Eduardo Ramírez, abogado que representa a Diego Jr., solicitó al tribunal que el imputado Leopoldo Luque “no divague” en sus declaraciones ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

En lo que va del debate, el neurocirujano se sentó seis veces a declarar. Siempre fue para aclarar cuestiones que introdujeron los testigos o bien mostrar documentos y papers vinculados a cuestiones médicas.

Los imputados tienen el derecho de declarar las veces que deseen y, a diferencias de los testigos, si mienten no tienen responsabilidades penales.

"Ese derecho tiene sus límites que se vinculan con la facultad del presidente del tribunal que no permita la divagación y no mezclar la defensa técnica con la material. El imputado está adelantando un alegato y es patrimonio de su defensa técnica”, expresó Ramírez.

El letrado señaló como ejemplo la primera declaración de Luque en la que incluyó textos de autores de libros de medicina y papers “sin responder preguntas”.

“Lo que priva a esta parte de controlar esta prueba que si fuese incorporada al proceso por un perito, que tiene que decir la verdad, esta parte puede ejercer su contralor”, indicó.

Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, adhirió al planteo de Ramírez y sostuvo que Luque incurre en una “interrupción sistemática” .

“Lo que genera Luque y su defensa es directamente alterar el orden procesal. Son propias de un alegato y no sobre hechos. Observamos careos encubiertos que el doctor Luque actúa como ‘perito de peritos’ exhibiendo papers y documentos que no están incorporados. La fiscalía va a solicitar que declaren los testigos y que las declaraciones que puedan dar los imputados sean sobre interpretaciones de hechos y no temas jurídicos”, señaló.

Por su parte, Fernando Burlando, que representa a Dalma y Gianinna Maradona, aseguró que la defensa de Luque “busca alterar el control del debate”.

“ La balanza está inclinada hacia la defensa ”, agregó.

Francisco Oneto y Roberto Rallín, dos de los defensores de Luque, respondieron al planteo de Ramírez. Oneto aseguró que los que “divagan” son los acusadores con “preguntas fuera del proceso”, y que el debate “está controlado”.

“No es que Luque interrumpe las declaraciones, son preparadas, pedidas al tribunal, por lo tanto creemos que es subestimar al tribunal . Si fuesen declaraciones impertinentes, el único perjudicado sería Luque”, sostuvo Rallín.

Nicolás D’Albora, defensor de la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, fue contundente en su argumentación: “El pedido de Ramírez es que ustedes prendan fuego la Constitución Nacional” .

Tras una breve deliberación, los jueces comunicaron que no hacían lugar al pedido de Ramírez, pero aclararon que los imputados “no pueden exceder el marco funcional de su declaración y ser un alegato. La defensa material no reemplaza la calidad propia del defensor”.

La undécima jornada comenzó con el pedido de Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda, para sumar una jornada más al debate, como estaba previsto en las audiencias preliminares.

La presentación, indicó el abogado, pide que se respeten los días martes, miércoles y jueves –como era en un primer momento- y que durante la feria judicial haya juicio de lunes a viernes. Otro pedido fue que los cuartos intermedios no se extiendan a más de una hora.

“ Es una presentación tribunera y la tomo como una falta de respeto ”, afirmó el fiscal Ferrari, visiblemente en contra de la exposición realizada por Baudry. El representante del Ministerio Público aseguró que fue el socio del abogado quien firmó el documento donde se pidieron dos jornadas semanales en lugar de tres.

“Trabajamos con mucho ahínco para la preparación de los audios y de interrogatorios de testigos”, detalló el fiscal.

Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, adhirió al planteo de la fiscalía. “Para esta defensa es importante que sean dos días por semana para preparar la audiencia y ejercer la defensa material”, explicó.

El juez Gaig adelantó que el tribunal no tiene pensando, al momento, sumar más jornadas semanales al debate, donde siete profesionales de la salud son juzgados por el " homicidio simple con dolo eventual " de Maradona, que tenía 60 años al momento de su muerte, el 25 de noviembre de 2020 en una casa alquilada en el barrio privado San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín