Jorge Macri y Milei avanzaron en el pago de la deuda por la coparticipación porteña

Mientras libran una sorda batalla por el control de la Ciudad de Buenos Aires a partir de diciembre de 2027, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y el gobierno nacional de Javier Milei avanzaron en un acuerdo para el pago en bonos de cerca de $800.000 millones , en concepto del pago semanal de la coparticipación correspondiente a las arcas porteñas.

El pago desde el Ministerio de Economía, que encabeza Luis “Toto” Caputo , se hará en bonos, y cubriría la totalidad de la deuda que el Gobierno fue acumulando durante los últimos dos años, en concepto del “goteo” semanal de fondos coparticipables a la Ciudad.

“ElGobierno nacional le transferirá a la Ciudad una cartera de bonos con un vencimiento de 7 meses. Este nuevo acuerdo alcanzado mediante el diálogo constructivo entre las partes no incluye el pago de la deuda generada por el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández [serían unos US$6000 millones, según el macrismo]. El pago y normalización de esta deuda había sido contemplado por el GCBA en el Presupuesto 2026 de la Ciudad”, se informó en un comunicado oficial de la gestión porteña.

Caputo, que conoce bien a Macri desde su paso por la gestión de Pro, y su secretario de Hacienda, Carlos Guberman , fueron los encargados de la trabajosa negociación, de la que participaron el propio Macri, su jefe de gabinete, Gabriel Sánchez Zinny , y el ministro de Economía porteño, Gustavo Arengo . Los avances se dieron al mismo tiempo que Caputo, junto al jefe de gabinete Manuel Adorni , lleva adelante un recorte presupuestario de $2,5 billones , incluidos gastos en salud y educación.

Desde el gobierno porteño aseguraron que el vínculo con la Nación es “fluido” en todas las áreas de gestión compartida. Y destacaron la tarea de Guberman, que tiene “todos los números en la cabeza”, aunque reconocen que el tira y afloje tuvo momentos tensos.

En diciembre pasado, por caso, Macri amenazó con recurrir a la Corte Suprema para regularizar el pago del 1,55 por ciento de la coparticipación, avalado por un fallo del máximo tribunal, que se acordó pagar todas las semanas. El 1,4 por ciento restante del total de 2,95 por ciento que le corresponde a la ciudad, llega en concepto de goteo diario y automático de fondos desde las arcas nacionales.

“La Corte va a estar siempre como alternativa, pero tengo que tratar de encontrar una solución que no sea romper lanzas. Voy a tratar de no llegar a un conflicto profundo. Esa opción siempre está”, resaltó Macri en declaraciones radiales, aunque aclaró que encontraba “buena voluntad” en los negociadores del Gobierno.

En febrero, y por medio de una decisión administrativa, el Gobierno dispuso el pago de $190.000 millones de los fondos adeudados. Ocurrió antes del apoyo legislativo de Pro a la ley de “modernización laboral”, aprobada por el Congreso, en la que trabajó el ministro del Interior, Diego Santilli , aún perteneciente en lo formal a la escudería amarilla.

La semana pasada, y con el apoyo tácito de la bancada libertaria que conduce la karinista Pilar Ramírez en la legislatura porteña, Macri consiguió una ampliación presupuestaria, de $2,6 billones. Según informó LA NACION , a cambio de ese gesto acuerdista (se abstuvieron en la votación), el sello violeta negoció actualizar -aunque por debajo de la inflación- los valores de facturación de Ingresos Brutos. Esta negociación, y también la que se da en torno a los fondos coparticipables, se dan, advierten desde ambos sectores, encapsulando la batalla electoral que se viene el año que viene, con Macri buscando su reelección y los libertarios intentando destronar a Pro luego de cinco mandatos seguidos en el poder porteño.

Ya no está entre los candidatos libertarios el jefe de gabinete Manuel Adorni , cabeza de la lista ganadora de las elecciones legislativas del 18 de mayo del año pasado, en las que la lista de Pro, encabezada por Silvia Lospennato , terminó en tercer lugar. En el contexto de los sucesivos inconvenientes patrimoniales que minaron las chances de Adorni, subieron las acciones de la senadora Patricia Bullrich , que la semana pasada destacó las bondades de los subterráneos de Chile, en un tiro por elevación para criticar la gestión en esa área de los sucesivos gobiernos de Pro. De todos modos, en el macrismo creen que “Patricia no irá por la ciudad”, y sospechan que “va a analizar todas las chances y verá qué hace”.

Desde el edificio de la calle Uspallata evalúan además que el kirchnerismo llegará muy debilitado a la elección por el crecimiento de la izquierda, lo que dejará la pelea por la ciudad “entre los libertarios y nosotros”. Mientras acuerdan el envío de fondos, esta vez con bonos, libertarios y macristas siguen con la cabeza puesta en 2027.

Fuente: La Nación