Javier Milei recibe a una delegación clave de EE.UU. por su relación con el Tesoro: patentes, alineación y RIGI para la salud sobre la mesa

Mientras se analiza la posibilidad de realizar viaje número 17 a los Estados Unidos para participar de las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia de ese país, Javier Milei dio un nuevo paso en su estrategia de máxima cercanía con Washington .

El Presidente recibió este viernes en la Casa Rosada a una delegación de miembros del influyente Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos .

No se trata de una visita protocolar más. El Comité de Asignaciones Presupuestarias es el encargado de redactar las leyes que autorizan al Tesoro de los Estados Unidos a gastar el Presupuesto y ejerce un control sobre la ejecución presupuestaria.

Donald Trump y el secretario del Tesoro Scott Bessent han sabido encontrar herramientas para ayudar al gobierno de Javier Milei, como quedó demostrado con el Swap de US$ 20 mil millones para la Argentina antes de las elecciones de 2025 o con el giro de DEGS -la moneda del FMI- para que el país cumpliera sus obligaciones con el organismo de crédito multilateral.

Entre los legisladores estadounidenses se contó Mario Díaz-Balart , representante de Florida, republicano y titular del SFOPS (el subcomité a cargo de las Operaciones Extranjeras) que supervisa la colaboración estadounidense diplomática que se traduce en acuerdos económicos, estratégicos y militares de Estados Unidos con países extranjeros.

Del encuentro en Balcarce 50 participaron el embajador Peter Lamelas, el canciller Pablo Quirno , la secretaria general de Presidencia Karina Milei y Mario Lugones .

La mayoría de los participantes son republicanos, aunque no todos. Se esperaba que fueran de la partida Henry Cuellar, representante demócrata por Texas, y Erin Kolodjeski , que trabaja formalmente para la bancada demócrata del Comité de Asignaciones.

Entre los legisladores de la bancada republicana -que en noviembre pondrá en juego su mayoría en las dos cámaras- se contaban Andy Harris (Maryland), Chuck Edwards y David Rouzer (Carolina del Norte) y Jay Obernolte (California).

En la previa de su visita a la Casa Rosada, los representantes de los Estados Unidos estuvieron en Mendoza con empresarios locales y la vicegobernadora Hebe Casado, muy cercana a Patricia Bullrich. “ Estados Unidos es un socio estratégico para el crecimiento de nuestra provincia y estos encuentros son fundamentales para seguir fortaleciendo vínculos, atraer inversiones y abrir nuevas oportunidades para los mendocinos ”, escribió la compañera de fórmula de Alfredo Cornejo.

Los dirigentes de los Estados Unidos también mantuvieron una agenda activa con actores clave del empresariado y la dirigencia política argentina, pero evitaron dar precisiones sobre sus interlocutores, por ahora.

El alineamiento estratégico de Milei con Estados Unidos no es el único tema que gira alrededor de la hermética reunión. El Gobierno tuvo que suavizar y paralizar su proyecto sobre patentes que lleva la firma de Federico Sturzenegger y había enviado al Congreso después del reclamo de los laboratorios argentinos, que encuentran eco en el ministro de Salud Mario Lugones . La Argentina se había comprometido a avanzar en esa dirección tras la firma del acuerdo de comercio entre ambos países.

Tras la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, Washington sacó a la Argentina de la “lista negra” de países que no respetan la propiedad intelectual después de 25 años.

El Presidente y Lugones cosecharon el guiño a los laboratorios argentinos. El Presidente y el ministro se reúnen este viernes con delegados de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que agrupa a 100 laboratorios nacionales , una inversión de US$ 8000 millones en el marco del RIGI.

El propio Lugones celebró días atrás con la sigla TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan ), en redes. Se trataría de inversión en investigación clínica por USD 8.000 millones durante los próximos seis años, según adelantaron fuentes oficiales. "La propuesta es motivada por la consolidación de un contexto de previsibilidad y respeto a la propiedad intelectual impulsado por el Gobierno nacional"; se envalentonaron desde el Gobierno.

En la previa del encuentro, el Presidente recibió al empresario británico Maurice Ostro . Se trata de un gemólogo y filántropo británico, famoso por sus negocios vinculados a las piedras preciosas, y las inversiones en logística, joyería y alimentos, entre otros rubros .

Su padre Max encontró el topacio azul más grande del mundo , durante una expedición en el Amazonas, en Brasil, en 1986. La piedra preciosa de 2 kilos y 9.381 quilates se exhibe desde 2016 en el Museo de Historia Natural de Londres.

Como informó La Nación y figura en el registro de regalos de Presidencia, Milei tiene gemelos y una pulsera hechas con un fragmento de la piedra, que le regalaron después de una reunión con Oslo en la que participó Ostro.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín