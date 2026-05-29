Javier Milei podría volver a viajar a Estados Unidos para participar de los festejos por los 250 años del Día de la Independencia

Javier Milei podría volver a viajar a Estados Unidos en los primeros días de julio para participar de los festejos del 250° Día de la Independencia de Estados Unidos que liderará el presidente Donald Trump . Aunque aún resta una confirmación oficial, fuentes de la Casa Rosada dieron a entender a LA NACION que el viaje podría concretarse.

Además, la agenda del líder libertario en territorio norteamericano podría sumar otros eventos.

Está previsto que el 4 de julio llegue a Nueva York la Fragata Libertad —donde estará durante cuatro días— como parte de los homenajes por el aniversario de la independencia norteamericana, concretada en 1776. No se descarta que Milei participe de ese evento.

El buque escuela de la Armada Argentina llegará al río Hudson para participar en el evento histórico internacional “Sail 250” , en conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos

En caso de concretarse, sería el 17° viaje del Presidente a Estados Unidos desde que asumió el poder, el 10 de diciembre de 2023. El gobierno de Trump es el principal aliado internacional de la administración libertaria, apalancado además por la sintonía personal entre Milei y el mandatario republicano.

Además, también está en evaluación la posibilidad de que Milei participe nuevamente -como hizo en 2024- de la exclusiva conferencia anual que organiza el banco de inversión Allen & Company en Sun Valley, en el estado de Idaho, que se desarrollará del 7 al 11 de julio en el Sun Valley Resort.

La conferencia, conocida como “ el campamento de verano para multimillonarios” , es un encuentro anual privado organizado por Allen & Company en el que se reúnen referentes de la industria de los negocios y sus familias.

En ese momento de julio estará en desarrollo el Mundial de fútbol , que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá .

En caso de que la selección argentina que capitanea Lionel Messi avanzara primera en su grupo, jugará los 16avos de final el 3 de julio en Miami . De momento no está previsto que Milei asista a algún partido del seleccionado nacional durante el torneo.

En tanto, este viernes, Milei, junto al canciller Pablo Quirno , recibió en Casa Rosada al embajador norteamericano, Peter Lamelas , junto a una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y a una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. pic.twitter.com/Z9nQp414Om

El último viaje de Milei a Estados Unidos se produjo el 6 de mayo pasado, con una estadía exprés en Los Ángeles , en donde participó de la Conferencia Global del Instituto Milken . También mantuvo una reunión con un grupo reducido de empresarios.

En su disertación en el foro, Milei destacó logros de su administración y llamó a apostar por la Argentina, ante un auditorio que reunió a líderes de distintos sectores.

Fuente: La Nación