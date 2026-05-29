Milei se reunió con empresarios farmacéuticos y anunció una inversión de US$8000 millones en el sector de la salud

El presidente Javier Milei se reunió hoy con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que representa a laboratorios farmacéuticos asociados de todo el país, que presentó una iniciativa para invertir 8000 millones de dólares en investigación clínica en el país, según un comunicado oficial del Gobierno.

Del encuentro también participó el ministro de Salud, Mario Lugones , un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

El anuncio llegó en medio de la tensión que provocó entre el Gobierno y los laboratorios farmacéuticos nacionales el Tratado de Cooperación en materia de Patentes ( PCT ), una iniciativa que forma parte de los compromisos que asumió Milei cuando firmó, en febrero pasado, el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con su par norteamericano Donald Trump. Los laboratorios argentinos rechazan la modificación y el oficialismo postergó sin fecha el tratamiento del tratado en el Congreso.

En la Casa Rosada se mostraban expectantes en las horas previas a la reunión. “Las inversiones serán impulsadas por las empresas nucleadas en CAEME y permitirán consolidar al país como un polo regional de investigación biomédica, innovación y desarrollo científico”, señalaron.

Según consignaron fuentes de Balcarce 50, las empresas asociadas en CAEME “tienen la intención de impulsar” el programa de inversión en investigación clínica “durante los próximos seis años”.

A través de un comunicado, CAEMe sostuvo que la iniciativa “busca potenciar aún más a esta actividad que hoy ya representa cerca del 50% de la inversión privada total en el sector empresario argentino, generando un mayor ingreso genuino de divisas al país”.

Y que, de cada 10 dólares que ingresan al país para financiar actividades empresariales, 9,5 corresponden a Investigación y Desarrollo clínico.

“Los asociados CAEMe aportan el 95% del total de esta inversión. Actualmente, hay más de 50.000 pacientes que participan en 1.000 estudios clínicos. Solo en 2025, se aprobaron 290 nuevos estudios clínicos, un 8% más respecto del año anterior”, mencionaron.

Agregaron que “también cada año se generan más de 4.000 nuevos contratos en centros de investigación clínica. Esto refleja el dinamismo del sector y las oportunidades que se abren para que la innovación en salud se convierta en uno de los grandes motores estratégicos del desarrollo argentino, integrando ciencia, tecnología, innovación y economía del conocimiento”.

Desde el Poder Ejecutivo afirmaron que los empresarios apuestan a posicionar a la Argentina como “un hub regional de investigación clínica”. En concreto, los funcionarios confían en que la inversión podría generar “empleo calificado” y fomentar el “ingreso de divisas”, a través de la exportación de servicios científicos y tecnológicos. A su vez, apuestan a reforzar el desarrollo de la economía del conocimiento y el acceso temprano “a terapias innovadoras”.

Satisfechos, cerca de Milei afirman que la actividad moviliza “una amplia cadena de valor”, que integran desde profesionales de la salud, centros de investigación y laboratorios hasta proveedores tecnológicos y servicios especializados".

INVERSIÓN DE USD 8.000 MILLONES EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN LA ARGENTINA pic.twitter.com/CuxHPFaBXE

En Balcarce 50 consideran que la inversión propuesta “es motivada por la consolidación de un contexto de previsibilidad y respeto a la propiedad intelectual impulsado por el Gobierno nacional”.

En la cúpula del Ejecutivo hubo entusiasmo por el anuncio. “El sector salud es un actor central en la generación de empleo, inversión y desarrollo en el país”, indicaron allegados al Presidente.

CAEME había firmado el mes pasado un convenio para impulsar la investigación clínica en hospitales públicos porteños, a través del Ministerio de Salud de la Ciudad. Ese acuerdo establece un marco de colaboración entre el sector público y la industria farmacéutica para promover investigaciones clínicas bajo estándares internacionales de calidad, ética y seguridad.

El encuentro con Milei se desarrolló en el despacho presidencial. Allí, el primer mandatario recibió más temprano al empresario y filántropo británico Maurice Ostro , quien estaría interesado en invertir en centros de procesamiento de datos. Una hora después, Milei se reunió con una delegación de republicanos la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quienes llegaron acompañados por el embajador norteamericano, Peter Lamelas .

La serie de tres reuniones que Milei mantuvo hoy se dio en el final de una semana en la que el Gobierno buscó dejar atrás el último capítulo de la interna libertaria, que estuvo marcada por la pelea entre el asesor Santiago Caputo y al titular de la Cámara Baja, Martín Menem , mano derecha de Karina Milei.

Tras los cruces en redes, Caputo y Menem volvieron a verse las caras el lunes pasado en la Casa Rosada. Fue en la reunión de Gabinete, que se dio luego del Tedeum en la Catedral Metropolitana, por el 25 de Mayo. El martes, en tanto, se reencontraron durante la reunión de la mesa política del oficialismo.

Según coinciden fuentes al tanto de las reuniones, el tema de la interna no se abordó. Milei, por su parte, intentó apaciguar los ánimos y ensayó gestos salomónicos para contentar a todos los sectores involucrados. Fue la forma en que encontró de dejar atrás el episodio, que se dio a cielo abierto.

Sin embargo, la feroz interna sigue latente. De hecho, en las últimas horas los tuiteros caputitas redoblaron su ofensiva contra la diputada nacional Lilia Lemoine, cercana al ala de Karina Milei y los Menem.

Ayer, el Presidente se presentó en el Latam Economic Fortum, evento organizado por el asesor financiero Darío Epstein -fundador de Research for Traders- y coorganizado por la Fundación de Acción Social de Jabad. Ante ese auditorio, reforzó el mensaje electoral con miras a 2027: defendió su gestión y atacó a la prensa. “Si no nos subimos al tren, se nos va la última oportunidad”, aseguró.

Fuente: La Nación