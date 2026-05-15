Ituzaingó: un grupo de ladrones simuló un allanamiento policial para concretar una violenta entradera a una casa

Tres ladrones encapuchados y vestidos enteramente de negro intentaron robar una casa familiar en la localidad bonaerense de Ituzaingó usando un ariete similar al que usa la policía con el que derribaron la puerta, pero debieron escapar cuando se activaron las alarmas del lugar.

El hecho ocurrió el miércoles minutos después de las 20, cuando tres desconocidos forzaron primero el portón de calle de la vivienda familiar golpeando fuertemente con un ariete y metros más adelante hicieron lo mismo con la puerta de ingreso a la casa.

Una vez adentro, recorrieron los ambientes buscando a los ocupantes, pero solo encontraron a una mujer y a su hija de 23 años en el piso superior. El padre de familia escapó por un balcón para ir a pedir ayuda y logró activar la alarma vecinal desde la casa de un vecino..

Esa alarma, junto a la alarma propia de la casa, puso más nerviosos a los ladrones, que ante la posibilidad de que la policía apareciera pronto en el lugar decidieron escapar con unas pocas cosas que manotearon a las apuradas. Un auto con una cuarta persona los esperaba en la calle.

La entradera quedó registrada por las cámaras de seguridad privadas, y en las imágenes registradas se logra observar el violento ingreso y el accionar de los ladrones durante el hecho delictivo.

"Se metieron en mi casa. Primero estuvieron en la parte de abajo, después subieron al primer piso, y ahí nos agarraron a nosotras. Nos agarraron del pelo, nos hicieron bajar la escalera, y ahí empezaron a presionar", contó Débora, la dueña de casa sobre lo vivido en su casa.

"Estaban armados. Eran tres y estaban armados. Pedían dólares . Se ve que les pasaron mal el dato. Sacá la guita que tenés y me pegaban en la cabeza. Al final se llevaron una Playstation, la billetera de mi marido y un celular", agregó la mujer.

Un detalle que llamó la atención de los investigadores policiales es que los ladrones, además de vestir completamente de negro y mantener el rostro cubierto, usaban guantes y también llevaban cubiertos integramente sus calzados.

Fuente: Clarín