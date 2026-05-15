Tras separarse de Juliana Awada, Mauricio Macri confirmó su relación con Dolores Teuly

Después de que se confirmara su separación de Juliana Awada , el expresidente Mauricio Macri se puso en pareja con Dolores Teuly , quien trabajó como asesora de la Secretaría General de la Presidencia durante la gestión de Cambiemos.

En el entorno de Macri aseguran que el titular de Pro está “iniciando una relación” con Teuly. Se conocen hace 25 años y se reencontraron hace unos meses. Recientemente, la nueva novia de Macri lo acompañó unos días durante su viaje a Europa y Egipto.

Durante la cumbre partidaria de Pro en Olivos, Macri se refirió, con humor, a su nuevo romance. “Un país que tiene más interés por el amor que por el poder tiene mucho futuro” , ironizó.

Actualmente, Teuly trabaja en su emprendimiento QIrugs, una empresa dedicada a la venta de alfombras de polipropileno.

En tanto, durante el gobierno de Cambiemos, se desempeñó como asesora en la dirección general de eventos de Presidencia, según su perfil público en la red Linkedin. Se desempeñaba bajo la órbita de Fernando De Andreis , secretario general de la presidencia de Macri y uno de los hombres de extrema confianza del titular de Pro.

Mucho antes de iniciar la relación con Macri, estuvo en pareja con Gastón Cami , director comercial del Teatro Colón y padre de sus hijos.

En enero pasado, el exmandatario había anunciado su separación tras más de 15 años de relación. En ese momento, sus allegados afirmaron que la decisión fue de común acuerdo y que la tomaron antes de las fiestas de fin de año en el refugio patagónico de la familia en Cumelén Country Club, a orillas del lago Nahuel Huapi, en Villa La Angostura.

Macri y Awada comenzaron a salir cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre de 2009, la dupla se conoció en el Ocampo Wellness Club de Barrio Parque, un selecto gimnasio. La empresaria entonces tenía 35 años y el dirigente político 50. Luego tuvieron una primera salida a cenar y un fin de semana en Tandil que consolidó la relación entre ambos. Después de unos meses de noviazgo, decidieron convivir y formalizar la pareja.

Se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010, acompañados por familiares y unos 400 invitados, entre ellos figuras del espectáculo, el periodismo y el deporte.

Al año siguiente del matrimonio, el 10 de octubre de 2011 nació Antonia, la única hija que tienen en común. Macri ya era padre de tres hijos fruto de su primer matrimonio con Yvonne Bordeu -Agustina, Francisco y Gimena-, y Juliana tenía una hija de una relación anterior con el millonario belga Bruno Babier, Valentina.

Durante su relación y sus años en la cúspide del poder, Macri la llamaba a Awada por su apodo: la hechicera.

Fuente: La Nación