Invitó a su amigo a cenar, lo acuchilló y violó a la novia: le dieron perpetua

Un hombre fue condenado a prisión perpetua por matar a un amigo y abusar sexualmente de la pareja en una casa de Puerto Iguazú , en la provincia de Misiones.

El fallo del Tribunal Penal de Eldorado recayó sobre Jonatan Nazareno Ferreyra (38), quien también será incorporado al registro de condenados por delitos contra la integridad sexual.

Cuatro años y un mes después de una noche marcada por el consumo de alcohol y drogas, Ferreyra escuchó este lunes el veredicto condenatorio de los jueces Ángel Atilio León, Adriana Andino y Oscar Aníbal Fava Gallardo. Durante el juicio, el imputado optó por no declarar.

De acuerdo con la reconstrucción que realizó la Justicia, en la noche del 3 de abril de 2022, “Polaquito” invitó a su amigo Bruno Patricio Méndez (25) y a la pareja de éste, de 18, a compartir una cena y algunas bebidas en su casa de la calle Artigas al 100, en el barrio Villa Alta de Puerto Iguazú.

Ya en horas de la madrugada, Méndez y su pareja decidieron quedarse a dormir allí. Ferreyra les indicó una habitación donde podían pasar la noche. Hasta ese momento la velada había transcurrido sin inconvenientes.

Ya en el dormitorio, la pareja estaba teniendo sexo cuando Ferreyra irrumpió en el lugar desnudo e intentó abusar de la joven , generándose un forcejeo con Méndez, que buscaba proteger a su novia.

La pelea se trasladó hasta el living, donde el dueño de casa tomó un cuchillo y le asestó varias puñaladas al joven, que quedó agonizante.

Con su amigo desangrándose en el piso, “Polaquito” obligó a la joven a retornar a la habitación, donde abusó sexualmente de ella en varias ocasiones. Para evitar que los vecinos escucharan los pedidos de auxilio de la mujer, subió considerablemente el volumen de la música.

La joven, que temía que su hijo fuera víctima de la furia de “Polaquito” si no accedía a ser abusada, quedó en estado de shock.

Al amanecer vio que el dueño de casa arrastró el cuerpo de Méndez hacia un patio trasero de la casa. A esa hora llovía y Ferreyra intentaba cavar un pozo para enterrar allí el cadáver.

La chica escuchó que una moto se detuvo en la casa contigua y comenzó a pedir ayuda porque era víctima de violencia de género. Mientras la Policía llegaba al lugar, un vecino logró quitar una chapa del cerco y puso a salvo a la víctima.

Ferreyra advirtió la situación y escapó hacia los terrenos linderos, donde la Policía lo halló un rato más tarde con la colaboración de sus familiares, que llegaron al lugar. El hombre era un “conocido” de los policías, que ya lo habían apresado anteriormente por robos a mano armada y arrebatos .

El ahora condenado arrastraba un largo historial de consumo problemático de drogas, motivo por el cual sus padres decidieron dejarle la casa de la calle Artigas y se mudaron a otro sector de la ciudad.

El fiscal Federico Rodríguez pidió al Tribunal que Ferreyra fuera condenado a prisión perpetua por los delitos de " homicidio doblemente calificado (ensañamiento y para ocultar otro delito) y abuso sexual con acceso carnal, agravado por el uso de arma y privación ilegítima de la libertad agravada".

Para el acusador, resultaron claves los testimonios de la pareja de Méndez y también de dos vecinos que esa mañana vieron exaltado a “Polaquito”.

Como conocían sus adicciones, buscaron contenerlo, pero éste les dijo que se había mandado “ una macana” y tenía un cuerpo en su casa.

La defensa, en tanto, buscó exculpar a “Polaquito” alegando un estado de inconsciencia producto del alcohol y las drogas que había consumido esa noche. El abogado Jorge Hierro buscaba la absolución por inimputabilidad.

Según Rodríguez, el asesino "no mostró ningún tipo de remordimiento" durante el juicio que terminó con su condena.

Fuente: Clarín