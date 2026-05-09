Investigan un hospital de El Calafate por presunta negligencia médica: murieron dos recién nacidos en diez días

El Hospital SAMIC de El Calafate quedó en el ojo de una investigación judicial luego de la muerte de dos bebés recién nacidos en menos de dos semanas, que derivaron en denuncias judiciales tanto de las familias como de una médica que trabajó allí.

Se trata de dos bebés, Natanael y Lucca , que murieron en el lapso de diez días en abril de este año y que habían coincidido en la Unidad de Neonatología del centro médico ubicado en Santa Cruz.

Según publicó el sitio Señal Calafate , hay al menos tres denuncias presentadas. Dos de ellas en la Defensoría Oficial y una en la Justicia de Córdoba, realizada por una médica itinerante que se desempeñó allí.

Las causas oficiales de las muertes de ambos bebés fueron por motivos diferentes, pero con el correr de los días empezaron a generarse dudas en las familias.

La investigación que se encuentra en manos de la Justicia local es por "presuntas irregularidades" en la atención médica, en lugar de posibles virus intrahospitalarios, como se había difundido en principio. También abarca la atención recibida por otros bebés además de los dos fallecidos, según publicó el sitio La Opinión Austral .

Entre los puntos mencionados en las denuncias aparecen supuestos errores en tratamientos, suministro incorrecto de medicación y falta de guardias activas, cuestiones que ahora deberán ser evaluadas mediante pericias y el análisis de historias clínicas y documentación médica. La causa está en manos del juez penal Alberto Albarracín.

A las denuncias realizadas por las familias de los bebés se sumó la presentación de la neonatóloga María Victoria Bianchi, quien se desempeña como médica itinerante y trabajó en el SAMIC durante el mes de abril. Luego de terminar esa experiencia, regresó a Córdoba (donde vive) y decidió presentar una denuncia en la fiscalía local pidiendo que se investiguen los protocolos.

"Si hay algo que no puedo es fingir demencia y menos frente a un niño. No me nace de las entrañas decir que no es problema mío. Han pasado situaciones complejas que me han transformado mucho, porque es la primera vez que paso por eso. Me queda ser sincero con las personas y tomar las medidas que hay que tomar", dijo en un video publicado en sus redes sociales.

“Hice la denuncia porque me parece muy pertinente que la justicia intervenga por respeto a mí misma, a lo que viví en esos momentos y por respeto a los bebés muertos y a sus familias”, relató la especialista. En su grabación no da detalles del contenido de la denuncia ni menciona las supuestas irregularidades.

Tras conocerse el caso, el Hospital SAMIC difundió un comunicado oficial en el que confirmó que inició una investigación interna y que se encuentran cooperando con la justicia local para esclarecer el motivo de las muertes.

“El Hospital SAMIC El Calafate informa que se encuentra llevando adelante una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos que han tomado estado público, en el marco de su compromiso con la calidad de atención, la seguridad de los pacientes y la transparencia institucional”, indicó la institución.

Fuente: Clarín