Intento de motín en una comisaría de Balvanera: cuatro detenidos y tres policías fueron hospitalizados

La Comisaría Comunal 3 de la Policía de la Ciudad, ubicada en el barrio porteño de Balvanera , fue escenario este lunes de un intento de motín protagonizado por un grupo de reclusos que inició una quema de colchones en medio de una requisa de rutina. En ese contexto, cuatro detenidos y tres uniformados debieron ser hospitalizados.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que los internos alojados en la alcaidía, ubicada sobre Venezuela al 1900, entre Combate de los Pozos y Sarandí, comenzaron a quemar colchones dentro de la seccional.

Ante este escenario, personal de la División Unidad Táctica de Intervención de Alcaidías (DUTIA) de la Policía de la Ciudad se presentó en el lugar para controlar la situación y evitar posibles fugas. Además, en el lugar trabajaron brigadistas de Bomberos de la Ciudad y personal médico del SAME, abocados a controlar las llamas y asistir a los afectados, respectivamente.

“ A los reclusos no les gusta que los requisen para sacarle lo que no pueden tener en las celdas y vino la DUTIA, el grupo de contención, como es protocolo”, explicaron fuentes policiales a este medio.

Como consecuencia del principio de incendio, tres efectivos y cuatro detenidos fueron trasladados por intoxicación con monóxido de carbono a distintos hospitales de CABA.

Al momento del intento de motín, en la comisaría había alojados 73 detenidos , y tras controlar el incendio de colchones se comprobó que 69 quedaron en el lugar y los otros 4 fueron trasladados a hospitales por el SAME.

Controladas las llamas, los efectivos corroboraron que no hubo fugas de presos.

Fuente: Infobae