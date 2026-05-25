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El cachorro de puma rescatado en el Parque Nahuel Huapi evoluciona bien, pero su liberación sigue en duda

Redacción CNM mayo 25, 2026

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El cachorro de puma conocido como “Malvina” se encuentra estable y en proceso de recuperación en la provincia de Río Negro , donde fue trasladado a la Fundación Bubalcó.

El caso ocurrió tras un atropello en la zona de la Ruta Nacional 40, entre Bariloche y Villa La Angostura, y el animal fue rescatado el 2 de abril de este año. Ahora, su evolución es favorable , aunque su futuro en la vida silvestre es incierto por la falta de aprendizaje de conductas esenciales.

El episodio comenzó cuando un automovilista que circulaba por la Ruta 40 observó a una hembra de puma atropellada a la vera del camino. A su lado había tres crías sin vida , pero una cuarta aún respiraba . El hombre decidió asistirla de inmediato y trasladarla para recibir atención veterinaria, lo que dio inicio a un operativo conjunto entre particulares, profesionales y el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Durante las primeras semanas, el estado del cachorro fue crítico. Nació de forma prematura, sobrevivió al impacto y requirió cuidados intensivos, con alimentación especial y monitoreo permanente. El médico veterinario Sergio Sánchez quedó a cargo del seguimiento clínico, mientras que también participó la especialista en oftalmología animal María Graciela Beveraggi, debido a una lesión e infección en uno de sus ojos.

Con el correr del tiempo, el cachorro mostró una evolución positiva bajo cuidado constante y seguimiento profesional. Tras más de un mes de evaluaciones, el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales definieron su traslado a la Fundación Bubalcó , donde continúa su rehabilitación.

Hoy, “Malvina” permanece estable, pero especialistas advierten que su reinserción en la naturaleza es muy limitada. Al haber perdido a su madre y haber requerido contacto humano para sobrevivir, no logró desarrollar habilidades clave como la caza o el reconocimiento territorial, lo que condiciona seriamente su eventual retorno a su hábitat natural.

Fuente: TN


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