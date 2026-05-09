Insólito giro en el caso Ángel: ahora la Justicia de Chubut dice que murió de neumonía

La causa por la muerte de Ángel Nicolás López, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia, dio un giro inesperado en las últimas horas. La autopsia había revelado que el menor tenía más de 20 golpes internos en la cabeza. Sin embargo, nuevos estudios indicaron que la causa de muerte fue una severa neumonía que le provocó una falla cerebral por falta de oxígeno. Así lo confirmaron fuentes judiciales a Clarín .

"La causal de muerte habría sido una neumonía. Dejó de enviar oxígeno al cerebro y eso ocasionó el caos cerebral", explicaron fuentes vinculadas a la investigación. La Justicia de Chubut primero aseguró que Ángel murió por los múltiples golpes internos que tenía en la cabeza, pero tras los nuevos estudios, ahora sostienen que el nene falleció por una enfermedad .

El cambio surgió después de que se conocieran los resultados de los estudios histopatológicos que faltaban incorporar al expediente. Estos revelaron que el nene de cuatro años murió por neumonía y no por las lesiones intracraneales que decía la autopsia.

“Una hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea ”, había señalado la autopsia, que relacionó ese cuadro con los más de 20 golpes internos en la cabeza del nene. Y un posible cuadro de “síndrome del niño maltratado”.

Ahora la fiscalía analiza modificar la calificación legal de la causa. Explicaron que van a tener que " reevaluar la calificación pero que eso no significa que vayan a quedar libres de culpa y cargo”.

En ese sentido, la causa podría encuadrarse como un abandono de persona seguido de muerte porque "el nene estuvo padeciendo ese cuadro durante varios días".

Los investigadores buscan determinar si Ángel pasó varios días enfermo sin recibir la atención médica que correspondía frente a un cuadro tan severo.

La historia clínica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia informó que el nene llegó en estado crítico, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Incluso, los médicos advirtieron sobre un “antecedente de traumatismo previo”.

Con los nuevos estudios, la fiscalía evalúa pedir una audiencia que podría llevarse a cabo en las próximas horas para revisar la calificación legal de los detenidos y aclarar el nuevo rumbo judicial del caso.

Mariela Altamirano, madre biológica de Ángel Nicolás López, y su pareja, Maicol González están detenidos desde el 12 de abril. Ella está imputada por homicidio agravado por el vínculo y presa en un Instituto Penitenciario que se ubica entre la ciudad de Trelew y Madryn.

Mientras que el padrastro está acusado de homicidio simple y detenido en la Alcaldía Policial de Comodoro Rivadavia.

González fue el único de los dos que habló hasta el momento. Durante la audiencia de detención, aseguró que en el ámbito familiar a Ángel “se lo corregía o se le daba un coscorrón como a cualquier nene, pero esas barbaridad que dicen de golpes y maltrato y agua fría no". En ese momento, el juez Alejandro Soñis dictó la prisión preventiva de ambos por seis meses.

Por su parte, Lorena Andrade, la mamá de corazón de Ángel, rechazó que el nene haya muerto por una enfermedad y sostuvo que el menor fue víctima de una agresión. “Ángel no tenía ninguna enfermedad. A Ángel lo asesinaron y eso se sabe”, afirmó a ADNSUR.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín