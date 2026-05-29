Inédito proceso de “limpieza” de la justicia federal: en dos años echaron a 3 jueces y otros 3 enfrentan un juicio político

En los últimos dos años dos jueces fueron destituidos, dos fueron enviados a jury, un quinto está a punto de correr la misma suerte, mientras otro eligió renunciar para no enfrentar su destitución y varios fueron sancionados disciplinariamente. Este proceso de “limpieza” inédito se inició tras la anulación de la ley impulsada por Cristina Kirchner en 2021 que devolvió a la Corte la presidencia del organismo que nombra, sanciona y destituye jueces.

Además, fueron cesanteados el administrador general, el director de recursos humanos y el jefe de seguridad, más un recambio de funcionarios en puestos estratégicos del Consejo de la Magistratura.

Así se desprende de un relevamiento sobre el avance de la investigación sobre el mal desempeño de magistrados desde que funciona la actual estructura en el organismo al que accedió Clarín . Y ayer el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por pedir coimas, quedó a un paso de ir a un jury donde podría ser el quinto en irse.

El senador de la Libertad Avanza por Córdoba, Luis Juez, confirmó la existencia de esa proceso de “limpieza” en la justicia federal y nacional , inédito por su cantidad desde el retorno de la democracia en 1983. En la Argentina hay 1002 jueces federales y nacionales.

Juez, que es presidente de la comisión de Acusación de la Magistratura y esta semana impulsó el juicio político al juez Salmain, dijo al programa Dato sobre Dato de radio Ecomedios que “la defensa del juez federal fue un espanto” , Juez dijo que “ no puede ser que un juez priorice su cargo y sus ingresos por sobre su honor por más abogados pícaros que contrate”.

Luego se expidió sobre un proceso general de “limpieza” que la sociedad aún no registra. “No puede ser que en un año y medio del Consejo de la Magistratura haya destituido más jueces que en 20 años ” desde su creación en 1994.

Al respecto contó una anécdota. En una audiencia en la Magistratura, el senador por Córdoba preguntó al presidente de la Corte y de la Magistratura, su opinión sobre los procesos contra jueces. “Rosatti me contestó: métale para adelante, no me va a tener encubriendo la conducta de un juez, y eso a mí me puso nafta súper” para su trabajo como presidente de la comisión de Acusación, dijo con humor.

Ayer, la comisión de la Acusación decidió votar por unanimidad el envío a juicio político del juez Salmain, procesado por graves delitos de corrupción judicial y con pedido de prisión preventiva, y avanzar en la citación a una suerte de indagatoria del juez en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por supuesto abuso sexual y maltrato laboral . Maraniello fue el que dispuso una suerte de censura sobre el audio del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en el que hablaba de supuestas coimas para Karina Milei.

El avance sobre el procedimiento sobre Salmain, que deberá ser respaldado para plenario para que el magistrado sea suspendido, derivó en un relevamiento de las decisiones tomadas tanto en la comisión de Disciplina como en la comisión de Acusación desde que Rosatti asumió la presidencia del organismo.

En este período fueron removidos los jueces Walter Bento por supuestos fallos a favor de narcotraficantes y Martín Poderti por haberse robado lingotes de oro en una causa cuando era secretario de un juzgado. Por otra parte, renunció antes de que el Plenario sellara su suerte el juez Marcelo Bailaque por sus vínculos con el Clan Alvarado y maniobras para favoreces empresarios amigos. Por otra parte, se envió a jury a los jueces Alfredo López y Pablo Díaz Lacava. Ahora falta que el Plenario resuelva si también suspende y remueve a Salmain y que se evalúe la conducta de Maraniello.

Hubo además más sanciones disciplinarias. Las principales fueron:

-El 4 de octubre de 2023 el Plenario del Consejo de la Magistratura dispuso sanciones pecuniarias (multa del cincuenta por ciento de los haberes por única vez) a los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal, Jueces Javier Anzoategui y Luis María Rizzi, en orden a las consideraciones vertidas en la sentencia suscripta en la causa N°63.642/2017. Se trató de actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometan la dignidad del cargo.

-El 29 de mayo de 2024 el Plenario del Consejo de la Magistratura aplicó al Juez Dr. Alberto Alejandro Calandrino, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 35 la sanción de apercibimiento en orden a la denuncia que le endilgó diversos atrasos en el ejercicio de sus funciones relativos a los expedientes en trámite ante su juzgado.

-El 10 de julio de 2024 el Plenario del Consejo de la Magistratura aplicó multa del 30 por ciento de los haberes al juez Miguel Ángel Guerrero, a cargo del Juzgado Federal de Eldorado, Misiones. Se trató de una denuncia por maltrato que efectuaron empleados y funcionarios que prestaban tareas bajo sus órdenes.

Sin embargo, en la comisión de Disciplina los consejeros que responden a los K tienen frenado hace más de dos años pedidos de sanciones contra el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla presentados por los ex diputados de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli y Juan López y su colega Ariel Lijo, entre otros. En otros pedidos de sanciones contra otros jueces mantiene se ve esta protección "política o corportiva"

Por otra parte, hay acusaciones en trámite ante el jurado de Enjuiciamiento. Se trata de los siguientes casos:

-El 17 de marzo de 2026 el Plenario del Consejo de la Magistratura decidió acusar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a l juez Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, por la causal de mal desempeño en sus funciones. La imputación se funda en la difusión, por parte del magistrado, de publicaciones de contenido antisemita a través de redes sociales, conducta que la Comisión consideró incompatible con los deberes que impone el ejercicio de la función judicial. El dictamen fue aprobado por unanimidad.

-El 17 de marzo de 2026 el Plenario del Consejo de la Magistratura decidió acusar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Pablo Ramiro Díaz Lacava , integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, La Pampa, por la causal de mal desempeño en sus funciones. Los hechos acusaron fueron maltrato y violencia laboral, desórdenes de conducta, entre otros. Actualmente, se encuentra en trámite ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Fuente: Clarín