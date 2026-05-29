Encuentran muerta en una construcción abandonada a una adolescente que había desaparecido a mitad de mayo

Una adolescente que había desaparecido de su casa hace doce días , en la ciudad misionera de Eldorado, fue encontrada muerta en una construcción abandonada y los indicios hallados en el lugar indican que fue estrangulada con un trozo de sábana hace al menos una semana. La Justicia espera los resultados de la autopsia para corroborar las sospechas.

Dulce María Beatriz Candia tenía 17 años y fue vista por última vez el 17 de mayo. Su mamá realizó la denuncia recién este miércoles, momento en que se activaron los protocolos de búsqueda por parte de la Policía.

Según la reconstrucción que se realizó, la adolescente había quedado en la casa al cuidado de su hermana de diez años mientras su madre asistía a su padre, que estaba internado en el Hospital Samic.

La menor de las hermanas contó que el 17 de mayo al atardecer Dulce salió de la casa rumbo a una iglesia cercana y ya no regresó. Fuentes vinculadas a la investigación dijeron que la adolescente solía desaparecer algunos días de su casa, motivo por el cual su mamá, Lilian Lourdes Maciel, no se preocupó demasiado cuando retornó del hospital.

Este miércoles, cuando ya habían pasado diez día s de la desaparición, la mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de Eldorado, donde realizó una denuncia.

Este jueves al anochecer, un vecino del barrio El Tucán, en el Kilómetro 4 de Eldorado, alertó a la Policía sobre un olor nauseabundo que salía de una obra en construcción abandonada. Una patrulla llegó al lugar y al inspeccionar el terreno, que está cubierto de malezas, se toparon con el cuerpo de una mujer en una cámara séptica ubicada en la parte posterior del terreno.

Al lugar concurrió la jueza de Instrucción María Laura Rodríguez, quien supervisó las pericias y el retiro del cadáver por parte de un equipo de bomberos voluntarios de Eldorado. El médico policial estableció que la muerte de la chica se produjo entre siete y ocho días antes y pidió una autopsia para establecer la causa de muerte.

Fuentes policiales indicaron que en el cuello de la chica se halló un trozo de sábana anudado , lo cual hace suponer que fue estrangulada. Los indicios recogidos por los expertos descartaron, en principio, que el crimen se haya cometido en otro lugar.

“En esa construcción abandonada solían reunirse personas en situación de calle y también otras que enfrentan problemas de consumo problemático de drogas”, sostuvo una fuente que trabaja en el caso.

La Policía ya cuenta con la identidad de algunas personas que solían reunirse en el lugar. Se trata de una zona donde existen varias construcciones sin finalizar y terrenos baldíos cubiertos de malezas.

El cuerpo de la adolescente fue reconocido por fotos por su madre en la madrugada de este viernes. Los restos de Dulce fueron llevados a la Morgue Judicial de Posadas, donde se realizarán los estudios que determinarán la posible fecha del crimen y cómo fue asesinada.

Fuente: Clarín