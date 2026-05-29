Iban a un operativo por narcotráfico y chocaron contra un camión: murieron dos jefes policiales y dos agentes quedaron heridos

Dos jefes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe murieron en la madrugada de este viernes cuando el automóvil en el que viajaban rumbo a un allanamiento chocó contra un camión en una ruta a la altura de la localidad santafesina de Vera. Otros dos agentes policiales que viajaban con ellos sufrieron heridas y fueron hospitalizados.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 60 de la ruta 98 cuando sobre la ruta había quedado detenido un camión que llegaba desde Chaco y al que otro camionero intentaba ayudar porque se le habían bloqueado los frenos por una cuestión técnica del sistema vigía.

Eran las 3:50 de este viernes cuando el automóvil Renault Logan blanco en el que viajaban los policías a gran velocidad impactó contra la parte trasera del acoplado de uno de los camiones que a raíz del desperfecto se encontraba aún sobre la ruta, mientras intentaban remolcarlo.

En el auto blanco, que se dirigía a participar de allanamientos en una causa por venta de drogas, viajaban la jefa de Microtráfico de la PDI de la ciudad de San Cristóbal, Milena Martinuzzi, y el jefe de la División Operativa, Pablo Adrián Mansilla . Ambos murieron tras el impacto, de acuerdo a lo informado por la Policía provincial.

Junto a ellos también iban en el auto los policías que sufrieron heridas: Diego Farías, de 30 años, quien quedó internado en la ciudad de Vera, y Gastón Carruega, quien fue derivado al hospital de Reconquista.

La Policía, precisó que Martinuzzi, de 44 años, murió en el lugar y Mansilla, de 49, falleció más tarde en el hospital de Reconquista al que fue trasladado de urgencia, tras la labora de los bomberos zapadores que tuvieron que trabajar arduamente para rescatar los cuerpos.

Personal de la Comisaría 1ª de Vera trabajó en los peritajes tras el accidente y el ordenamiento del tránsito en esa ruta, en un operativo que se extendió hasta pasadas las 6 de este viernes.

El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, dijo a la prensa local que los policías de la división Microtráfico eran "personal con muchos años en la institución" que viajaban para participar de los operativos judiciales realizados en Avellaneda.

Y, sobre el choque, indicó que “la primera información que tenemos es que estaba completamente detenido el acoplado. No estaba señalizado pero todo esto es muy provisorio y tenemos que establecerlo con más claridad”.

“Estamos investigando y tratando de establecer cuál fue exactamente la mecánica”, añadió y apuntó que no sabía con precisión "si en ese momento había neblina en ese tramo" dado que hubo "alertas sobre esa situación en gran parte del litoral durante los últimos días".

Los procedimientos previstos, unos 18 allanamientos en total, se concretaron tal como estaban programados por el fiscal de microtráfico Sebastián Narvaja. "Los allanamientos se llevaron adelante igual, aunque estamos atravesando una situación muy lamentable”, acotó.

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Las autoridades del Gobierno de Santa Fe y la Policía de la Provincia expresaron su pesar por la muerte de los jefes policiales y destacaron su compromiso en la lucha contra el narcotráfico.

También los senadores Felipe Michlig y Raúl Gramajo expresaron junto al "cuerpo legislativo en su conjunto acompaña con respeto y solidaridad a familiares, amigos y seres queridos de las víctimas en este momento de profundo dolor”.

Fuente: Clarín