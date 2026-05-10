Hot Sale 2026: sitios para comparar precios entre tiendas y encontrar las verdaderas ofertas

El Hot Sale 2026 inicia este lunes 11 y se extiende al miércoles 13 de mayo. Se trata de uno de los eventos de descuentos y promociones online más importantes en la Argentina. Con más de 800 marcas, se pueden encontrar miles de ofertas para tecnología, indumentaria, viajes, entre otros rubros. Para aprovecharlas al máximo, se puede recurrir a algunos sitios web que permiten comparar precios entre tiendas y encontrar las mejores opciones disponibles.

También se puede revisar el historial previo para asegurarse de que haya un descuento significante y verdadero sobre el producto de interés. Además, es una forma de no solo depender de la página web del evento.

Este buscador de productos analiza y monitorea cada precio para ayudar a los usuarios a encontrar ofertas reales. Precialo está impulsado con inteligencia artificial para que la búsqueda sea más eficiente y determinar cuáles son los mejores descuentos .

El motor de búsqueda interpreta la intención de búsqueda del usuario para mostrar resultados aún más relevantes entre más de 120.000 productos catalogados. En ese sentido, compara precios y elige la mejor opción de compra al agrupar los precios de un mismo producto para que se puedan tomar decisiones de compra más informadas y facilitar la comparación entre diferentes tiendas.

En tanto, calcula las rebajas de precio para cada producto comparando el precio del día más barato respecto del último mejor precio registrado. Si nota diferencias, marca cada producto con una etiqueta para informar sobre las oportunidades de compra más destacadas. Incluso se pueden activar las notificaciones para que Precialo avise por correo electrónico cuando el producto de interés baja de precio.

También ofrece un historial de precios abierto al público , que permite ver las fluctuaciones de valor para cada producto. Así se puede identificar cuál es el mejor momento para realizar la compra .

Es una app creada por Matías Bontempo que permite encontrar los precios más baratos de los productos y hacer comparaciones en distintos supermercados. Lo que hace la plataforma es estudiar en tiempo real el precio de un mismo producto en distintas cadenas de supermercados del país.

El consumidor solo debe ingresar el producto que le interesa comprar y el sitio le detallará el precio en distintos establecimientos. Otras de las funciones que ofrece es la posibilidad de sumar los objetos que se quieren adquirir en un “Carrito” , el cual calcula cuánto podría gastar en la compra en el supermercado. Este es de uso totalmente gratuito , aunque se puede pagar una donación o “cafecito”.

Este sitio web permite buscar y ver los precios históricos de los productos de las principales tiendas argentinas . Recopila precios históricos de productos para poder asegurar que efectivamente sean ofertas reales y al mismo tiempo guarda precios antiguos para ayudar a realizar compras informadas .

Tiene la posibilidad de crear alertas de los productos que se desean comprar, donde se determina un precio al que uno está dispuesto a pagarlos, e Historial de Precios avisa cuando llega a ese valor. Incluso puede enviar mails con los mejores descuentos de las tiendas favoritas del usuario.

Dentro del sitio de Hot Sale se puede encontrar a Cybot , un asistente virtual con inteligencia artificial desarrollado específicamente para Hot Sale. Este ayuda a los usuarios a buscar, comparar y elegir productos durante las promociones .

Está integrado a la página oficial del evento online para guiar a los usuarios dentro de las tiendas participantes . Se le puede preguntar por marcas, categorías, rangos de precio o tipo de productos y este sugerirá ofertas del evento . También muestra cuadros comparativos de distintas opciones para que se pueda decidir más rápido.

Fuente: La Nación