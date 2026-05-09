Hay alerta amarilla por vientos con ráfagas de hasta 80 km/h en Buenos Aires para hoy, sábado 9 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en gran parte de la provincia de Buenos Aires y CABA para este sábado 9 de mayo de 2026, en medio de un fenómeno de ciclogénesis que afecta a distintos sectores del país.

Según el organismo, “el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h , aunque en la Costa Atlántica pueden alcanzar los 80 km/h ”.

La alerta incluye la costa de Adolfo Alsina, que forma parte de Río Negro , donde "se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h , y ráfagas que pueden superar localmente los 90 km/h “.

El sábado tendrá una jornada inestable y ventosa en la Ciudad de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 13°C .

Durante la mañana hay entre 40% y 70% de probabilidad de precipitaciones , mientras que hacia la tarde y noche las chances de lluvia irán disminuyendo.

Además, se esperan vientos intensos , con velocidades de entre 32 y 41 km/h durante gran parte del día y ráfagas que podrían superar los 60 km/h , especialmente por la tarde.

El domingo continuará fresco, pero con mejores condiciones climáticas. No se esperan lluvias durante toda la jornada y el cielo tendría momentos soleados.

La mínima será de 7°C y la máxima llegará a los 16°C .

El viento seguirá presente, aunque con menor intensidad que el sábado, con ráfagas de hasta 50 km/h en algunos momentos del día.

El lunes se perfila como uno de los días más agradables de la semana en CABA. El cielo se mantendrá estable y sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C de mínima y los 19°C de máxima.

El viento disminuirá considerablemente y se esperan condiciones mucho más tranquilas durante toda la jornada.

El martes seguirá el buen tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 20°C , convirtiéndose en el día más templado del período.

No hay probabilidad de lluvias y el viento continuará leve a moderado, con un clima mucho más estable en comparación con el inicio del fin de semana.

Fuente: TN