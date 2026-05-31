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Hay advertencia por niebla en Buenos Aires y otras nueve provincias para este domingo 31 de mayo

Redacción CNM mayo 31, 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por niebla en algunos sectores de Buenos Aires , Río Negro , Neuquén , La Pampa , Córdoba , Santa Fe , Entre Ríos , Chaco , Corrientes y Formosa .

Este tipo de alerta indica fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social.

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“ El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, indicaron los especialistas.

2- Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.

3- Encendé las luces bajas y las antiniebla.

5- En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.

6- Mantenete informado por las autoridades.

Durante la mañana, habrá neblina y una temperatura de 7°C , con vientos del suroeste.

Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado , con una máxima de 18°C y vientos del sur a velocidades de hasta 12 km/h.

Para la noche, la temperatura descenderá a 12°C con cielo parcialmente nublado y vientos de hasta 12 km/h del sureste.

Lunes 1 de junio: mínima de 10°C y máxima de 15°C, con neblinas durante la madrugada. El resto de la jornada, el cielo estará nublado, con una máxima de 15°C y vientos del sector este.

Martes 2: cielo mayormente nublado durante todo el día, con mínima de 10°C y máxima de 15°C, con vientos del sector este.

Miércoles 3: mínima de 12°C y máxima de 16°C, con cielo nublado a parcialmente nublado. Se esperan vientos del noreste a velocidades de hasta 22 km/h.

Jueves 4: cielo mayormente nublado, con mínima de 13°C y máxima de 18°C. Pronóstico de vientos del noreste de hasta 12 km/h.

Viernes 5: mínima de 14°C y máxima de 19°C, con vientos del este de hasta 22 km/h.

Fuente: TN


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