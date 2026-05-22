Hallaron muerta a una anestesista en su casa y sospechan que la mató el novio

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Una médica anestesista fue encontrada muerta en el patio de su casa en Corrientes y la Justicia investiga si fue víctima de un crimen. La víctima fue identificada como Eduarda Fátima Bergalli, una reconocida profesional de 37 años.

El hallazgo ocurrió el miércoles en una vivienda de la ciudad de Esquina, luego de que bomberos voluntarios y policías fueran alertados por un supuesto incendio en la propiedad.

La investigación

“Nos llamaron por un incendio de casa y fuimos preparados con todo el personal para eso. Al llegar, los vecinos no sabían bien lo que pasaba; aparentemente alguien vio el alboroto, pensó que se trataba de un siniestro y dio aviso al cuartel”, explicó el jefe del cuerpo activo de Bomberos de Esquina, Gabriel Gutiérrez, según informó El Litoral.

Cuando los equipos llegaron al domicilio comprobaron que no había fuego. Sin embargo, al ingresar encontraron a la médica tendida en el pasto.

“Un bombero que es inspector entró primero y automáticamente comenzó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Estuvimos aproximadamente diez minutos intentando reanimarla, pero lamentablemente no hubo caso. Aparentemente la persona ya llevaba un tiempo fallecida”, agregó Gutiérrez.

Según publicó Radio del Guaran, en el lugar también estaba la pareja de Bergalli, identificada como N.M.P., quien declaró haber encontrado a la mujer sin vida.

El fiscal Gustavo Mosquera quedó a cargo del caso y ordenó preservar la escena para la realización de pericias. Aunque una de las hipótesis indica que pudo tratarse de una muerte por asfixia, la investigación se desarrolla bajo la figura de muerte dudosa.

El cuerpo será sometido a una autopsia para determinar cómo ocurrió el fallecimiento de la anestesista.



